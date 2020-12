Calviño defiende la fusión con Caixabank como "la mejor opción" para Bankia

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró ayer que la fusión de Bankia con Caixabank era la mejor opción, "la más conveniente", frente a otras alternativas que se pudieran plantear para recuperar las ayudas públicas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, Calviño recordó que el Estado "arrastra" casi el 62% de Bankia tras un rescate de unos 24.000 millones y la matriz de la entidad, participada íntegramente por el Estado, ha recuperado 3.304 millones entre la venta de acciones y el reparto de dividendos. Sin embargo, defendió, que la idea del Gobierno siempre ha sido obtener el máximo retorno de las ayudas públicas y la fusión de Bankia con Caixabank, en la que el Estado, a través del FROB, tendrá una participación del 16,1%, ayudaría a lograr ese objetivo.

Aun así, Calviño quiso aclarar que el FROB no tiene la intención de salir del accionariado de Caixabank de forma inmediata cuando la fusión culmine, lo que está previsto para el primer trimestre de 2021. La principal razón es que la operación generará un valor para los accionistas cercano al 40%, en línea con la subida de Bankia en bolsa desde entonces, y Calviño, a preguntas de los diputados, prefirió no poner fechas a la salida del Estado del capital de la entidad resultante. "No hay que poner fechas si queremos maximizar la participación del Estado", dijo la vicepresidenta, quien explicó que se tendrán que ir analizando las circunstancias y oportunidades para salir del capital del futuro Caixabank en los próximos "meses y años", siempre protegiendo el interés nacional.

Calviño destacó que los dividendos son una vía de ir recuperando las ayudas públicas y la fusión con Caixabank hace que las expectativas de un reparto a los accionistas aumenten "muy significativamente". También añadió que la entidad combinada tendrá una beneficio por acción en 2023 casi un 70% superior al que obtendría Bankia por sí sola. Calviño destacóo el encaje de negocio de las dos entidades, la fortaleza de liquidez y solvencia, o la mayor diversificación y las sinergias que se obtendrían y que se cifran en unos 1.000 millones, 700 millones vía ahorro de costes y el resto por los mayores ingresos.