“Cartuja ya tiene lo que debe ser la economía del siglo XXI”

Empresario de éxito con Isotrol, que recientemente ha vendido, Beltrán Calvo Borrego (Sevilla, 1958), cede el testigo en el Círculo de Empresarios de Cartuja, que ha presidido los últimos años. En esta entrevista habla del presente y futuro del parque tecnológico.

–¿Hoy dejará de ser presidente del Círculo de Empresarios de la Cartuja, después de prácticamente once años en el cargo, qué balance hace de de su gestión?

–Un balance muy positivo. Cuando entré en 2012 era un momento complicado por la crisis internacional. Desde el principio tuve claro que tenía que buscar a alguien que me ayudara, que fue Jorge Diz [gerente del Círculo] y creo que hemos conseguido en estos once años hacer bastantes cosas positivas. Mirando para atrás, tenemos que estar satisfechos.

–El Parque Tecnológico ha cambiado mucho desde que despegó unos años después de la Expo’92. ¿Qué papel ha jugado la asociación para convertir Cartuja en el éxito que es?

–Un empresario es un elemento más. Ahí son fundamentales las administraciones públicas, porque al final el parque depende de ellas, sobre todo la Junta de Andalucía, que tiene la mayoría del accionariado, y el Ayuntamiento, porque Cartuja forma parte de la ciudad de Sevilla. Después está el equipo de gestión del propio parque. En estos once años ha ido cambiando. Yo creo que a mejor. En los últimos años ha habido estabilidad en el equipo de gestión. Se nombró director a Luis Pérez y se le está apoyando y eso se va notando. Desde el Círculo siempre hemos intentado colaborar con la dirección y cada vez tenemos una relación más estrecha. En los años anteriores ha habido muchos relevos de responsables cada vez que había un cambio político y eso últimamente no ha sido así y y se ha apoyado a una dirección, representada por Luis Pérez, más profesional.

–¿Qué momento empresarial cree que vive ahora mismo el Parque Tecnológico de Cartuja?

–Ahí están las cifras de 2022, que son espectaculares, con un crecimiento de más del 30%. Y si miramos para atrás en estos once años, se verá como el parque va cada vez a más, tanto en facturación como en empleo y un empleo de muy alta calidad. Cartuja ya tiene lo que debe ser la economía del siglo XXI, la economía del conocimiento, una economía con un empleo de muy alto nivel, tecnológico, internacional, que yo creo que debe de ser, de alguna forma, el pilar, el catalizador sobre el que se vaya provocando un cambio en la economía de la ciudad. Está muy bien el turismo y la agricultura, pero la tecnología en Sevilla cada vez va teniendo un peso mayor.

–¿Es la tercera pata del banco para el desarrollo económico?

–Estoy convencido porque, como decía antes, genera un empleo de muy alto nivel. Si vemos las cifras de la media de salarios en Cartuja con respecto a otros sectores son muy altos. Además, el distrito de Cartuja se ha convertido en punta de lanza del ejemplo de lo que debe ser una nueva ciudad.

–¿Cómo se han implicado las empresas en conseguir ser un modelo energético o ser la primera zona de bajas emisiones?

–Cartuja es un entorno emblemático. Es una isla con una característica: no hay vivienda, así que la unidad es la empresa. Y es un entorno muy favorable para hacer determinados tipos de proyectos de innovación urbana. Desde el Círculo de Empresarios siempre hemos dicho que Cartuja debe ser un laboratorio urbano donde experimentar determinadas soluciones. Ahí ya hay un proyecto como el Canal, que va a ser un proyecto de innovación para la mejora del ambiente urbano, que va a ser muy emblemático. Y, sobre todo, está el proyecto eCity Sevilla, donde se persigue conseguir las condiciones que van a ser obligatorias en las grandes ciudades en 2050, adelantándolo unos 25 años. Eso se puede hacer en un entorno como Cartuja, por sus características. Y es muy difícil hacerlo en un barrio tradicional de la ciudad, como la Macarena, Heliópolis o Los Remedios. Cartuja va a ser un ejemplo de lo que debe de ser la evolución de las ciudades con el cambio climático y con la concentración de la población en la ciudad. Y las empresas vamos a estar ahí colaborando 100%.

–Una de las características definitorias que antes ha citado de Cartuja es que no haya vivienda. ¿Sería bueno que hubiera algún suelo de Cartuja dedicado a que se integrara con la ciudad, que fuera un barrio real?

–Es un tema delicado. Cartuja tiene unas singularidades. Hay que tener claro qué es bueno para Cartuja y qué puede no ser tan bueno para potenciar lo primero y de alguna forma frenar o limitar lo segundo. En Cartuja se deben de instalar aquellas que potencian su valor como parque científico y tecnológico. Hay actividades culturales que complementan muy bien a Cartuja. Hay actividad deportiva o de restauración que vienen muy bien. Ubicar vivienda dentro del parque puede hacer que entre el mercado inmobiliario y de alguna forma ir llevando a Cartuja hacia un modelo que no sea diferencial y que no aporte ese mismo valor.

–¿Qué potencial le ve a Cartuja?

–Veo en los próximos años un potencial enorme. Y me refiero a los 30 próximos años, ahora que Cartuja cumple 30 años. En ese periodo va a crecer mucho y el riesgo es que no vaya hacia donde debe de ir, que haya iniciativas que no sean lo que necesita Cartuja.