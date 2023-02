Diecinueve empresas andaluzas participan en el Mobile World Congress de la mano de la Junta

Diecinueve empresas emergentes andaluzas participan esta semana en 4 Years From Now (4YFN), el evento internacional de innovación tecnológica para empresas emergentes más importante del año, que se celebra dentro del Mobile World Congress (WC23), que se celebra esta semana en Barcelona.

El objetivo es facilitar a estas firmas la conexión con el entorno tecnológico global, el acceso a nuevos inversores, la difusión de sus proyectos y soluciones, así como el avance en el desarrollo de sus productos y servicios o la expansión del negocio en otros países, según ha informado en un comunicado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Con este fin, cada una de las emergentes tendrá un espacio físico exclusivo donde podrán mostrar sus proyectos durante dos días, contando con el apoyo de la Junta a través de Andalucía Emprende y de Extenda, Agencia para la Promoción Exterior.

Las empresas participantes son las siguientes:

Agualytics, empresa de software (que puede también suministrar hardware) que nace en Almería para ofrecer soluciones para la gestión integral, eficiente y sostenible del agua, centrándose para ello en el concepto de trazabilidad del agua y llegando a alcanzar ahorros del 30% en consumos de agua y energía y reducciones de fugas y averías de hasta un 70%.

Blowind, startup sevillana de base tecnológica que ha desarrollado un aerogenerador para la recarga de vehículos eléctricos en movimiento que aumenta la autonomía y reduce el coste operacional.

Cober.Io, startup malagueña dedicada a la protección del comercio electrónico contra interrupciones temporales de internet.

Coolx, startup que ha desarrollado un software para la medición del impacto medioambiental de los bosques, con el que optimizan el análisis, la gestión y la conservación de los proyectos forestales. La naturaleza siempre fue una prioridad y, gracias a Coolx, ahora se dispone de la tecnología necesaria para conservarla y protegerla.

Dsruptive, empresa de Almería de Deep Tech especializada en implantes inteligentes para el uso humano.

4i Ai Intelligent Insights, startup con sede en Sevilla que desarrolla soluciones de inteligencia artificial, principalmente aplicaciones de visión artificial y sistemas conversacionales.

Ibero.App, también de Sevilla, se dedica a digitalizar los negocios locales de forma asequible para que sus clientes pueden pedir y pagar fácilmente productos y servicios sobre la marcha sin necesidad de registrarse ni realizar descargas.

Incrono, de Córdoba, ofrece un SaaS y Marketplace que centraliza la oferta deportiva de cada ciudad, ayudan, por una parte, a todos los clubs e instalaciones deportivas con su gestión diaria y, por otra, a todos los deportistas con una aplicación web y app totalmente gratuita desde la que pueden consultar toda la oferta deportiva, ver su disponibilidad, reservar cualquier servicio, etc.

Inthesk, startup cordobesa que ha creado un buscador de objetos a través de una innovadora ingeniería de telecomunicaciones que permite encontrar partencias perdidas de una forma revolucionaria. Está presente en 12 países y se encuentra en rápido crecimiento.

Liceo de Farmacia, de Sevilla, una plataforma de formación online continua para el sector farmacéutico que promueve la enseñanza en formato audiovisual a través de píldoras, con gamificación para animar al usuario a mejorar sus conocimientos por diferentes áreas.

MetaPass, plataforma que permite a los promotores crear y vender entradas con tecnología NFT (Non Fungible Token o Tokens no fungibles, certificado digital de autenticidad mediante la tecnología blockchain). Ya sea en una página web o a través de una app, el usuario podrá disfrutar de todos los beneficios de esta tecnología y abrir su negocio a un nuevo mundo de posibilidades.

Motoblockchain, plataforma de identidad digital diseñada para crear confianza entre los usuarios al permitir que cualquier motocicleta cuente su verdadera historia y demuestre su valor real en el mercado.

Neuralis, plataforma de ‘computer vision’ basada en un sistema de inteligencia artificial de análisis de imágenes que analiza escenarios, detecta actividades, reconoce objetos, textos, realiza conteo e identifica a las personas en tiempo real devolviendo datos que permiten tomar decisiones más eficientes. En el ámbito de las Smart Cities, han presentado la aplicación del análisis de imágenes a la gestión eficiente del tráfico, contribuyendo así a la humanización y sostenibilidad de las ciudades.

Roning, plataforma social para todo tipo de gamers: jugadores, streamers y casters en la que cada jugador podrá identificarse con su nickname, conectar con sus juegos favoritos en tiempo real para crear un currículum gamer, interconectar con otros jugadores y equipos para hacer partidas puntuales y participar en ligas semi y profesionales.

Shar-e Exchange, startup cuyo modelo de negocio se basa en una app para dispositivos móviles que permite a los usuarios utilizar e intercambiar los puntos de recarga de vehículos eléctricos de otros usuarios y, gracias a internet y a las redes sociales crear una comunidad de alquiler de espacios de recarga.

Solito App, aplicación con mecanismo de swipes para encontrar grupos de personas con las mismas aficiones.

Swap Your Travel, empresa de Sevilla que cuenta con una plataforma digital de compra-venta de billetes de viaje con transacciones fáciles, seguras y de confianza entre vendedores que, por algún motivo personal o profesional no pueden realizar el viaje que tenían pagado, y compradores que buscan una oferta de última hora. De esta forma el viaje no se cancela, sino que se convierte en un producto vendible de precio competitivo.

Voicit, firma de Málaga que ha desarrollado una herramienta de trabajo para transcribir y resumir de forma automática reuniones y entrevistas on line, así como almacenarlas facilitando un rápido acceso a través de filtros avanzados.

Onversed, startup malagueña dedicada a ayudar a las marcas a digitalizar sus colecciones (convertirlas en assets) para vender en metaversos y marketplaces, ofreciendo una plataforma de gestión para administrar la producción de activos digitales, la venta, el cobro y las acciones de marketing.