Eficiencia energética, un desafío obligado para la empresa española

Más del 80% del consumo de energía en España se realiza en los sectores de transporte, y en el tema frío/calor en industria, servicios, agricultura y pesca. Con la subida en la factura de la luz y la obligada transformación energética desde Europa, no es baladí conocer la opinión de los empresarios, entidades financieras y expertos, sobre el panorama actual y la llegada de los fondos Next Generation.Con este objetivo se ha celebrado un nuevo encuentro digital BBVA-Grupo Joly titulado Fondos europeos: eficiencia energética y recuperación empresarial. Para este evento, moderado por la asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, Magdalena Trillo, se contó con la participación de Iván García, director de Soluciones DR Sur de BBVA, Felip Barceló, director general Ateinsa, Antonio Ariza, presidente de Apiema y vocal vicepresidente de Fadiay Josep Roca, copropietario de El Celler de Can Roca.Todos los participantes coincidieron en que la eficiencia energética es un reto para el sector empresarial, necesitado de una transformación tras la pandemia, pero que también supone un abanico de oportunidades donde la rentabilidad económica y el respeto al medio ambiente van de la mano.

“Las empresas tienen que buscar la rentabilidad y es aquí donde hay que ver cómo entra la sostenibilidad, una exigencia de la UE para gestionar los fondos europeos”, comenzó el director de Soluciones DR Sur de BBVA, Iván García. Para él, “la sostenibilidad no es una moda sino conjunto de oportunidades y se trata de maxificarlos. La pandemia nos ha dejado lecciones, una de ellas es apostar por un entorno más sostenible”. Por eso, desde BBVA se trabaja en dos vertientes: contra el climático, lo que “supondrá cambios de hábitos, de consumición, de desplazamientos...que llevarán asociado un ahorro de costes ” y contra la desigualdad social. No obstante, García también alertó sobre tres riesgos: el regulatorio, cada vez hay más políticas fiscales a las que adaptarse rápidamente. Riesgo de responsabilidad, “el que cause daños en el entorno lo tendrá que pagar y un riesgo financiero”.Sobre la importancia de acceder a estos fondos también habló el presidente de Apiema (empresa instaladora de placas fotovoltaicas de Málaga), Antonio Ariza. “Nosotros tenemos la visión final de la cadena y vemos los pros y los contras. Llevamos más de 26 años hablando de sostenibilidad y hay que tener la idea clara de que sí es necesaria, pero hay que saber cuál es el rumbo; no podemos morir en el intento”. Ariza dijo que habría que hacer en dos años el mismo número instalaciones fotovoltaicas que los hechos en 10 años y “eso es muy complicado”. Para él, el problema surge en la administración, en legalizar las instalaciones y que den dinero:“si en 10 años no hemos sido capaces de prepararnos, difícil hacerlo en 2 años. Habrá un tapón importante”.

A lo que añade ahora otro problema, la falta de material para poder ejecutar las obras. “Sostenibilidad sí, pero real y efectiva”. Un ejemplo de empresa sostenible, que lleva años apostando por este modelo de economía verde es El Celler de Can Roca. Participó en el encuentro Josep Roca quien explicó la realidad del día a día de sus empresas, referente gastronómico mundial. “Un restaurante también se puede plantear como algo importante en la sostenibilidad y nosotros lo hicimos en 2012: aprovechamos el vidrio, lo fundimos para hacer platos y vasos; recuperamos el agua (en 2007 instalaron el primer filtro por osmosis en España); tenemos dos huertos y 5 personas trabajando en un proyecto biológico y otro agroforestal; también aprovechamos las verduras y hortalizas que fermentamos para conservas y así no desperdiciarlas”.

Además, Can Roca recicla las cajas del pescado que, con un diseño nuevo venden después. Con las bolsas de envasar al vacío elaboran sacos, delantales o bolsos y el 15% del plástico que se utiliza va a parar a las sudaderas del equipo, entre otros proyectos. Recalcó Josep Roca durante su intervención el objetivo primero de una empresa: la sostenibilidad económica, indispensable para la sostenibilidad medio ambiental. En este equilibrio entran en juego las ayudas públicas y Ateinsa acompaña a las empresas en este camino. “Intentamos hacer fácil el acceso a las ayudas públicas porque ya antes había muchos recursos y ahora van a venir más. Sin embargo, la empresa está en su día a día y la ineficiencia del sistema pueden hacer que se acaben perdiendo”, apuntó Felip Barceló, aludiendo a los fondos de años anteriores no utilizados en su totalidad.

Los participantes afirmaron que hay dinero y fuentes de ayudas para esta transformación energética pero, a veces, “no acaban trasladándose a las empresas. Intentamos que la empresa se dedique a su actividad mientras nosotros vemos cómo encajan sus proyectos en las ayudas” y Antonio Ariza señaló la falta de “infraestructuras administrativas, que ya eran lentas e ineficientes antes y ahora deben servir para un volumen mucho mayor de gestión, una situación que provocará un colapso”. En este sentido, García afirmó que lo primero es concienciar, luego identificar la oportunidad y, por último, acompañar a los clientes”. A lo que Barceló añadió que es necesario también “trabajar con las administraciones para todos estos proyectos”. Precisamente, en Can Roca no abren al público los martes porque forman a su equipo “compartimos proyectos de empresa sabiendo que forman parte de los valores de una misión verde, de un concepto ecosofía”.

Como conclusión, Antonio Ariza, como instalador, resumió el proceso de cambio en cinco partes: crear la necesidad al cliente; que el proyecto sea atractivo y rentable; ver quién lo ejecutará; legalización del proyecto (parte fundamental de la transformación energética) y monitorización y seguimiento. “Demostrar al empresario que este proceso ha merecido la pena”.

Si quiere ver el vídeo completo del encuentro pinche en este enlace.