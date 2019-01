Emprendimiento contra la pobreza energética

Según la Agencia Internacional de la Energía , el 13% de la población mundial no tiene acceso a la electricidad, un problema derivado de la falta de inversión de grandes corporaciones en localizaciones donde el retorno de la inversión no está asegurado. Sin embargo, se considera demostrada la relación directa entre el acceso a la electricidad y la reducción de los índices de pobreza, la mejora de la salud, el aumento de la productividad y el crecimiento económico.

La capital hispalense se convertirá en enero en sede de la C onferencia Internacional para el Acceso Universal a la Energía : Empower a Billion Lives. Un evento que organiza el Institute on Electrical and Electronics Engineering (IEEE) en colaboración con otras asociaciones de expertos en ingeniería. Esta iniciativa parte de una sinergia entre profesionales de todo el mundo para combatir la pobreza energética, así como para garantizar el acceso a la electricidad a todas las poblaciones.

Pedro Rodríguez, director de Loyola Tech: "Hay que buscar nuevas soluciones"

Existen en el mundo 3.000 millones de de personas que viven en situación de pobreza energética en la actualidad y, de ellos, 1.100 millones sin acceso a la electricidad. Estos datos alarmantes son los que han llevado a Pedro Rodríguez, director del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología, Loyola Tech, a participar activamente en la iniciativa Empower a Billion Lives. “Se trata de buscar nuevas soluciones para suministrar el acceso a la energía en comunidades de África, Asia o América, que no la tienen no porque la tegnología no sea capaz de llegar, sino porque socialmente el desarrollo de esas zonas no puede pagar las infraestructuras energéticas necesarias para su instalación y posterior mantenimiento”. El ejemplo lo pone el propio Pedro Rodríguez:“en la India hay poblados viviendo debajo de las líneas eléctricas pero que carecen de electricidad porque no pueden pagar el enganche a la red”. Por eso, esta competición busca el mejor proyecto, “la mejor solución para darles ese acceso. Queremos dar soluciones tecnológicas, pero también sociales, que tengan impacto en los mercados económicos y que permitan establecer nuevos modelos para que accedan a la energía. Ya que las eléctricas no pueden suministrarles energía, habrá que desarrollar nuevos modelos basados en tecnologías que ya existen, pero de bajo coste, y con un crecimiento celular. Es decir, que primero se electrifiquen las casas, luego las comunidades y luego se extienda la red para tener así acceso a la sanidad, a la educación y promover el desarrollo económico de la zona”.