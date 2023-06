Faecta reclama unidad a los partidos en su apuesta por el cooperativismo

El presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado, ha reclamado la unidad de todos los partidos políticos en su apuesta pública por el cooperativismo, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la organización empresarial, que ha tenido lugar este viernes en la ciudad de Granada.

Jurado ha manifestado que “en un contexto electoral y de profundos cambios políticos en nuestro país, reivindicamos la unidad por parte de todos los partidos en torno a nuestro sector. Debe ser unánime la apuesta pública por el cooperativismo, pues es incuestionable nuestra aportación a las economías local, regional y nacional y, aún más, al desarrollo de nuestras sociedades”. “Hablar de economía social y de empresas cooperativas es hablar de transformación, solidaridad y empleo estable; es hablar de fortalecer nuestras democracias y en esto nadie puede estar en desacuerdo” ha aseverado el presidente de la federación.

La convocatoria ha estado presidida por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, quien ha acompañado al presidente regional de FAECTA, Luis Miguel Jurado, en la inauguración institucional del acto, una cita en la que se han congregado, por primera vez, a cooperativas de trabajo, consumo y servicios, después de la modificación de sus estatutos el año pasado para ampliar su base asociativa.

Respecto a esta nueva organización ampliada, Jurado ha dado su “más calurosa bienvenida a todas estas nuevas familias cooperativas que llegan para fortalecer nuestra estructura y enriquecer nuestro modelo”. El presidente ha subrayado que “trabajaremos para estar a la altura y para cumplir de forma escrupulosa nuestra misión de representación y defensa de los intereses de las cooperativas de servicios y de consumo con el mismo rigor y vehemencia con el que venimos haciéndolo con las cooperativas de trabajo desde hace más de 25 años”.

En este sentido, Jurado ha continuado su intervención subrayando que “nuestra dimensión y fortaleza son factores claves de competitividad, no solo de nuestras empresas cooperativas, sino también de las propias organizaciones representativas del sector. Y para ello, hay que trabajar la generación de redes, el tejido de alianzas, los acuerdos, y las adhesiones”

Así, en todos estos meses ya han cristalizado nuevas adhesiones como las de Covirán, Fiare Banca Ética, y las de otras muchas de comunidades energéticas y numerosos cohousings, que han proliferado con fuerza en toda Andalucía, en gran medida gracias al trabajo de impulso y acompañamiento que se ha hecho desde FAECTA.

En el ámbito de la intercooperación, el presidente ha destacado el impulso de dos iniciativas concretas. De un lado, el de un ‘hub empresarial cooperativo’ en Andalucía, formado por entidades de referencia en la región como Covirán, Fiare Banca Ética, Coenca S.Coop.And, Claros S.Coop.And, Consorcio Cooperativas de Ambulancias, o Cajamar, cuyo objetivo es constituir un lobby empresarial de éxito que genere sinergias e intercooperación horizontal en el sector. De otro, Jurado ha destacado la constitución de Omneo Grupo Cooperativo, formado por Ambulancias Barbate (Cádiz), Ambulancias Andalucía (Málaga) y Autoamtax (Huelva), cuya unión supone un grupo de casi 500 trabajadores y 21 millones de euros de facturación.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha alabado la labor de FAECTA para impulsar el cooperativismo, un sector que ha calificado como "la mejor forma de hacer empresa por sus valores democráticos y su labor de cohesión territorial", y ha subrayado la colaboración de esta organización a la hora de elaborar el futuro Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social Andaluza (PIMESA), con el que se pretende "mejorar la visibilidad de la economía social y el actual sistema de ayudas".

Con respecto a la contribución de la economía social al desarrollo económico andaluz, Blanco ha recalcado que el sector aporta el 10% del PIB regional, lo que hace imprescindible que, desde el Gobierno de Andalucía, se siga apoyando a este sector con medidas de impulso a la creación de empleo, la competitividad y la innovación. Asimismo, Blanco ha anunciado que, coincidiendo con la celebración del día mundial del cooperativismo, el consejo de Gobierno andaluz realizará un manifiesto de respaldo al sector, dando así visibilidad al respaldo y compromiso con este importante modelo económico desde la Junta de Andalucía.

Han sido más de 150 empresarios y empresarias cooperativistas los que se han reunido en el Gran Hotel Luna de Granada, en una convocatoria en la que se han rendido cuentas sobre la gestión del año 2022 y se han avanzado los nuevos proyectos para el año 2023.

Además, entre otras autoridades, han estado presentes la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero Román, y el delegado territorial en Granada, José Javier Martín.

Datos del sector en 2022

El número de cooperativas creadas en Andalucía en el año 2022, según los últimos datos actualizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ha crecido un 10 por ciento respecto al año anterior. En total, se constituyeron 466 nuevas cooperativas, de las que 372 fueron cooperativas de trabajo. Respecto al empleo, estas nuevas empresas cooperativas han generado 1.283 empleos directos, de los cuales 840 corresponden al generado por las cooperativas de trabajo.

Málaga es la provincia donde más empresas cooperativas se han constituido en el año 2022 (165), seguida de Sevilla (72); Granada (52), Almería (48); Córdoba (43); Jaén (41); Cádiz (29) y Huelva (16).

Respecto a las cooperativas constituidas en el seno de FAECTA ascienden a 245, el 65% del total de empresas constituidas en toda la comunidad, y un 15% que las que se conformaron en el año anterior.

En cuanto al trabajo de asesoramiento, también hay datos relevantes: 2.541 personas emprendedoras atendidas; 16.715 consultas sobre cooperativismo; 1.480 asesoramientos a cooperativas ya constituidas; 396 personas informadas, procedentes de entidades y organizaciones vinculadas al empleo; 2260 alumnos y alumnas informados en el entorno de colegios, universidades y ciclos de FP ó 311 sesiones informativas con CADES.

En total, en Andalucía hay 4.682 empresas cooperativas, que generan más de 80.000 empleos y facturan casi 16.000 millones de euros. De esta forma, las cifras del cooperativismo andaluz lideran el ránking nacional, superando en estos tres parámetros el 20% del total. Según datos extraídos del portal estadístico de la Economía Social de CIRIEC, en España hay 23.675 cooperativas con 378.849 empleados y un negocio superior a los 66.500 millones de euros

Reconocimientos cooperativos

Este año también ha tenido lugar la entrega de los Reconocimientos Cooperativos, con los que la organización empresarial ha querido reconocer la trayectoria de aquellas empresas que han cumplido 25 ó 50 años en los dos últimos ejercicios.

En este caso, el Colegio La Hispanidad, de Huelva, es la única entidad que celebra su 50 aniversario. El resto de empresas cumple 25 años y son las siguientes: de Almería, Aseco S. Coop. And.; Asetem S. Coop. And.; AFFL Multiservicios S. Coop. And.; Envases del Mediterráneo S. Coop. And.; Geysa S. Coop. And.; Portocarrero S. Coop. And. y Urjusa S. Coop. And. De Cádiz, Industrial de Viguetas Olverisca S. Coop. And y Neumáticos S. Coop. And. De Granada, Nujaila S. Coop. And.; de Jaén, Jaleg S. Coop. And y de Sevilla, La Casa Inglesa, S. Coop. And.