“El cooperativismo vive un momento dulce pero nos falta visibilidad”

Faecta, con más de 25 años de vida, representa a las cooperativas de trabajo, y, por extensión, el cooperativismo en general y la economía social. Aparte de eso, asesora a las empresas y participa en la generación de proyectos (el 80% del total nacen con la colaboración de la asociación), así como en labores de asesoramiento.

Promueve un modelo “participativo, horizontal y conciliador” , a largo plazo y que repercuta en las personas. Pero al mismo tiempo reivindica que las cooperativas son empresa, no entidades sin ánimo de lucro. Acaba de ampliar su base para incorporar cooperativas de crédito, energéticas, de vivienda –y específicamente de couhousing- y de servicios. La última ha sido Covirán, con 2.956 tiendas, que facturan entre todas 1.644 millones de euros.

¿Por qué incorporar otros modelos de cooperativas?

No había organización representativa que diera cobertura a otros modelos, salvo el agroalimentario. Después de un proceso de reflexión interna, decidimos en asamblea general ampliar nuestra base, con la intención de incorporar a cooperativas a las que Faecta podía prestar servicios. Queríamos coger masa y tener más fuerza en el diálogo social. Y entendíamos que la colaboración entre cooperativas grandes y pequeñas podía generar una dinámica empresarial más interesante.

¿En qué momento se encuentra ahora mismo el modelo cooperativo en Andalucía?

El ritmo de crecimiento de las cooperativas de trabajo respecto al año pasado es del 10%, un ritmo interesante. Vivimos un momento dulce. Se están incorporando cooperativas muy potentes, innovadoras, vinculadas sobre todo a dependencia, educación y energía. La mayoría están formadas por gente que de la Universidad, concretamente el 80%, pensando más en modelos empresariales más horizontales, más participativos, con una cultura de personas más jóvenes que entienden que emprender no es solo buscar rentabilidad sino también conciliación, calidad de vida. Se ha pasado de un emprendimiento por necesidad a un emprendimiento por identidad, por pasión.

La ley de cooperativas andaluzas data de 2011. ¿Ven necesario actualizarla?

Es una de las leyes más innovadoras del mundo, para nosotros no es estratégico cambiarla. Sí son necesarias algunas adaptaciones, como el registro de los planes de Igualdad. A nivel estatal, la ley fiscal data de los 90, y entonces fue interesante para las cooperativas pero ya no tanto. Tenemos la sensación de que las cooperativas aportan más de lo que reciben. En estos momentos no le diría a ninguna persona emprendedora que cree una cooperativa por la fiscalidad. También tenemos que trabajar en las cláusulas sociales de los contratos públicos (mayor puntuación para empresas locales, que fomenten la igualdad o que incorporen trabajadores del entorno): la ley las fomenta, pero nos encontramos, muchas veces por desconocimiento, que no se incorporan en los pliegos.

¿Es lo suficientemente conocido el modelo cooperativo como opción para los emprendedores?

Uno de los grandes retos de la economía social y el cooperativismo es la visibilidad. Aportamos el 10% del PIB, el 14% si hablamos de economía social en general. El turismo aporta el 13% y todo el mundo habla del turismo en Andalucía y poca gente del cooperativismo y la economía social. Falta visibilidad, entre los poderes públicos, en la ciudadanía en general. Hace falta que, cuando los universitarios vayan con un proyecto para emprender, las administraciones les digan que aparte de la sociedad limitada y el hecho de ser autónomo hay una figura interesante que se llama cooperativa.

¿Cómo se está aplicando el Perte de Cuidados y Economía Social?

Son recursos estatales, casi 900 millones. Hay una primera fase de 100 millones, y de ellos ahora se va a ejecutar una primera partida de 28. Hemos pedido al Gobierno de España que saque ya la otra, hasta completar los 100 millones y que modifique las condiciones que regulan ese Perte. Hay limitantes en el porcentaje de cofinanciación, que como máximo es del 50%, y los plazos de ejecución hasta ahora son muy cortos.

La Junta también prepara un plan de impulso a la economía social. ¿Qué piden?

Recursos para ejecutar el plan y no solo una hoja de ruta. Y ahí pedimos un fomento del reconocimiento del sector por parte de la sociedad.

¿Cómo se hace eso?

Con campañas de comunicación, con una interlocución mayor la Junta, no solamente con Empleo, con la que tenemos relación muy fluida, sino con otros departamentos como Energía, Dependencia y Educación. También participando en todas las mesas donde se hable de empleo, economía, en cualquier cuestión que tenga incidencia en nuestro modelo y en la que nosotros creemos que podemos aportar.

¿Quiere decir participar en el diálogo social?

Para nosotros es clave. Sé que sindicatos y patronal no están muy por la labor, pero entendemos que hay que avanzar en la participación, si no en la primera mesa, en una segunda mesa, en todo lo que tenga que ver con cuestiones que estén vinculadas al empleo, a la empresas, a sectores donde nuestras cooperativas tienen un papel importante.