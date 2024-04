Un joven responde a quienes le llaman 'facha' por llevar traje a la Feria de Sevilla

Cuando subimos algo a las redes sociales, sabemos que el impacto que puede llegar a tener, si nuestra cuenta es pública, es mundial. Hoy en día, todo lo que subamos puede tener reacciones y comentarios de todo tipo, algunos positivos, pero otros muy negativos. Esto es lo que le ha pasado a Manu Román, un chico que es creador de contenido y quien hace poco fue el centro de una polémica en redes. Este creador de contenido subió un vídeo en la Feria de Sevilla con tres amigos enseñando sus trajes dentro del Real. El vídeo lo ha subido la cuenta de Cabronazi, y ha tenido muchísimos comentarios, muchos de ellos etiquetando a Manuel y a sus amigos como "fachas" y ridiculizando su apariencia con comentarios como, "todos trabajan en Tecnocasa", "cuatro fachas haciendo postura", "al sevillano, no sé, pero al facha lo encontró rápido".

De igual manera, ha habido comentarios defendiendo a los chicos: "No entiendo por qué todo el mundo se mete con ellos. Mezcláis estereotipos sociales con apariencia", o "yo veo cuatro chicos normales en el post y en los comentarios un montón de gente amargada".

Al ver estos comentarios, Manu Román ha decidido subir un vídeo en forma de respuesta que se ha viralizado y que cuenta con más de 460.000 visualizaciones y más de 26.000 me gustas. Román ha expresado claramente su opinión, diciendo que esos comentarios dañinos y ofensivos pueden hacer mucho más daño de lo que los usuarios detrás de la pantalla piensan. Según Román, "no tienen ni idea si hemos estudiado en un colegio de pago o no, o qué mal nos hace esto a nosotros" y ha continuado diciendo, "algo que yo no entiendo y que no voy a entender en la vida, es como alguien dedica su tiempo libre, porque imagino que ninguna de estas personas trabaja comentando en vídeos, a dejar un comentario negativo en un vídeo que no le está haciendo daño a nadie".El creador de contenido ha terminado diciendo que a él no le ofenden esos comentarios ni le perjudican en nada, pero que entiende que a creadores de contenido que están recibiendo constantemente hate, sí les pueda afectar negativamente y dañar emocionalmente, llegando a causarles complejos, cuando realmente son libres de hacer lo que quieran. Termina diciendo que estamos aquí para intentar crear una comunidad más sana, intentando poner mensajes positivos o críticas constructivas en lugar de comentarios negativos que no le van a aportar nada a nadie.