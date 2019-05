Global MBA, una experiencia formativa internacional y diferenciadora

La Universidad Loyola Andalucía junto con Loyola University Chicago, la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá han puesto en marcha el Global MBA, una combinación de Máster Universitario in Business Administration (MBA) con otro de especialización a elegir entre el Máster en Dirección de Personas; el Máster en Dirección Financiera; el Máster en Dirección de Marketing; el Máster in Supply Chain Management y el Máster in Business Analytics.

El Global MBA es una experiencia vital y formativa única, integral, internacional y diferenciadora. Tres países y tres títulos, en dos años que finalizan con prácticas profesionales en empresas internacionales y que preparan al alumno para ser el profesional altamente cualificado, consciente y comprometido que buscan las empresas actuales.

Por eso, el Global MBA de Loyola Leadership School quiere formar a los mejores líderes para las organizaciones, comprometidos con las personas, con la innovación constante de las organizaciones y con la sociedad, solidarios, capaces de gestionar y de transformar su entorno.

Deseamos formar a una ciudadanía global, “hombres y mujeres para los demás”. Como explica el subdirector del Área de Gestión y director del Global MBA, Joaquín García-Tapial: “El Global MBA surge para dar respuesta a un entorno empresarial cada vez más globalizado, que requiere perfiles que no solo dispongan de los conocimientos técnicos necesarios para gestionar empresas en dicho entorno, sino también de habilidades y valores globales”.

Programa y duración del Global MBA

El Global MBA de Loyola Leadership School tiene una duración de 2 cursos académicos. El primer año, entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, se cursan en el Campus de Sevilla las asignaturas troncales del programa (Estrategia, Finanzas, Marketing, Recursos Humanos...).

A continuación, desde febrero de 2020 y hasta agosto del mismo año, los estudiantes se desplazan al EE.UU., al Campus de Loyola University Chicago para cursar la primera parte de su especialización y realizar el primer periodo de practicas en empresa.

El segundo año, entre septiembre y diciembre de 2020, los estudiantes regresan al Campus de Sevilla de la Universidad Loyola Andalucía para cursar las asignaturas internacionales y de habilidades de su MBA hasta febrero de 2021, momento en el pueden optar entre viajar al Campus de la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo o al Campus de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, para finalizar su MBA con las asignaturas relacionada con el mundo digital y la innovación y cursar el resto de su especialización.

Asimismo, durante el primer semestre del año 2021 los alumnos cursan un segundo período de prácticas en Latinoamérica.

Requisitos para cursar el Global MBA

Para cursar este programa se requiere una puntuación de 90 en el TOEFL (equivalente a un nivel de B2 en inglés) y una dedicación completa, ya que debido a su duración y a su programa formativo es incompatible con otra actividad profesional.

El Global MBA se dirige a titulados universitarios que deseen desarrollar las competencias, conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para dirigir organizaciones. Personas con alto potencial de desarrollo motivadas por aprender y desarrollar sus conocimientos y competencias, para ser excelentes en el ejercicio de su profesión y con vocación de servicio a la sociedad.

El perfil del alumnado del Global MBA es el egresado universitario con menos de 3 años de experiencia y un buen nivel de inglés y altamente motivado, que desee incorporarse al mercado laboral con vocación por trabajar en el ámbito empresarial o institucional.

El período de inscripción está ya abierto (se puede acceder fácilmente desde: www.uloyola.es/masteres). Una vez inscrito el aspirante deberá realizar unas pruebas escritas, una prueba de inglés y una entrevista personal con el director del Doble Master. Apostar por el Global MBA de la Universidad Loyola es apostar por trabajar en un mundo cada vez más unido.