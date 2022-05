Grupo Mas consolida su apuesta por la diversidad al alcanzar un 52% de empleadas

Grupo Mas acaba de presentar su octava Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en el que se consolida su apuesta por la diversidad, la conciliación o la sostenibilidad. La memoria fue presentada en un acto enla Escuela de Organización Industrial de Sevilla, que presidieron María López Sanchís, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, y Vicente Martín González, presidente de Grupo Mas.

Martín destacó de la memoria, elaborada según estándares GRI, que para Grupo Mas a 2021 fue “un año de grandes avances" en la ejecución de su plan estratégico 2021-25, que prevé invertir 100 millones de euros, abrir 50 nuevas tiendas y reformar otras 50. "Pero sobre todo en este plan nos centramos en seguir generando valor duradero en nuestra tierra, principalmente en materia de generación de empleo, bienestar social y medioambiental, y fomento de alimentación saludable”, agregó el presidente de la compañía durante su intervención.

Uno de los objetivos de dicho plan es incorporar al agrupo 1.800 empleados más en el periodo. Lo pimeros 426 ya lo han hecho en 2021. Grupo Mas apuesta por "un empleo local estable y de calidad". De hecho, en el actó se resaltó que la plantilla está formada en un 80% por personas con contrato indefinido y un 52% de mujeres.

El fomento de formación, con 1,2 millones de inversión, y de la conciliación, con el 99,7% de las personas con empleo en su lugar de residencia, son otros de los pilares de su programa de bienestar del empleado Juntos Somos, según los datos facilitados por la propia empersa.

Para lograr el impulso de lo local, la empresa dearrolla su programa Raíces, con reflejo directo no sólo en el empleo, sino que también en su estrategia comercial, dado que la compañía ha continuado apostando por proveedores de cercanía, sobre todo frescos de Kilómetro 0. En 2021 el número de proveedores de Andalucía y Extremadura se acercó a los 200.

Reducir el impacto medioambiental también es una de las máximas preocupaciones del grupo, para lo que desarrolla su programa Cero Impacto. Entre sus logrros está que en 2021, para avanzar hacia un modelo de negocio más sostenible, ya contaba con 12 plantas fotovoltaicas. Otra muestra también de este compromiso es que la compañía continua construyendo su nuevo centro logístico en Guillena, proyectado bajo los máximos estándares de sostenibilidad.

Luchar contra el desperdicio alimentario es otra de sus politticas sostenible. En 2021 evitó el desperdicio con 12.000 comidas servidas a través del programa Too Good To Go.

Durante la presentación, se entregó el I Premio Iniciativa Sostenible, un proyecto con el que Grupo Mas ha querido premiar las acciones de sus proveedores con impacto positivo en Andalucía y Extremadura. Vicky Foods, en la Categoría Global, y Embumar, en la Categoría Local, han sido los premiados en esta primera edición, ambos con iniciativas con alto impacto local, centradas en dos áreas de desarrollo como son la apuesta por materiales reciclables más sostenibles y la reducción del desperdicio alimentario.