Hadi Industrial, el salto evolutivo de Cepsa hacia el 4.0

Las plantas industriales digitalizadas pueden reducir los costes de producción y mantenimiento hasta en un 20% e incrementar la productividad hasta en un 30%, reducir de un 10-30% los riesgos de exposición a accidentes y otros beneficios, como la mejora de la seguridad o el incremento de eficiencia operativa. Los datos son bastante reveladores, según los estudios de las empresas consultoras del sector, en cuanto a la trascendencia de la digitalización en la industria, y comienzan a ser una realidad en Cepsa.

Desde 2018, la compañía viene trabajando en la transformación digital de sus centros industriales, y en este proceso tiene un protagonismo especial el Proyecto Hadi industrial, una iniciativa que “nace con la ambición de evolucionar y transformar nuestras formas de trabajo”, aseguran desde Cepsa, “revisando cómo hacemos las cosas y rediseñando las soluciones de manera integrada para que los equipos y la organización saquen el máximo provecho”. De esta manera, “conseguimos la optimización de los procesos desplegando la tecnología más adecuada para cada proceso”.

Hadi industrial es un modelo innovador y pionero que pone en el centro a las personas y que impulsa la eficiencia y optimización en los entornos industriales. Con su implementación Cepsa se ha adelantado a los cambios del sector y se posiciona como punta de lanza de la innovación: “Contamos actualmente con una situación avanzada de despliegue formando y acompañando a los usuarios finales para que nuestros entornos industriales sean cada más más digitales y podamos aprovechar la eficiencia que los procesos digitales tienen que ofrecer al sector”. Como resultado de esta transformación, los profesionales de Cepsa cuentan ya con dispositivos inteligentes para nuestros entornos industriales ATEX. Estos dispositivos permiten trabajar digitalmente desde campo, permitiendo el acceso y seguimiento de la información en cualquier momento y lugar, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando la operación en la planta. La formación es otro de los aspectos que se han visto beneficiados con Hadi ya que se pueden realizar los procesos formativos en la propia planta a través de simulaciones de las operaciones y del acceso a los contenidos desde cualquier ubicación. Gracias a la apuesta por este cambio tecnológico, las paradas operativas serán más eficientes, pues se consigue celeridad en la supervisión de los trabajos, ahorros de impresión, disposición en las comunicaciones, facilidad de acceso a documentación gráfica y reducción de tiempo de inactividad de contratistas, entre otros beneficios. Cepsa también está incorporando un nuevo modelo de panel de control integrando soluciones de OT (operation technology) con IT (sistemas de información) que permite a futuro incrementar el potencial de sus sistemas digitales y seguir transformando y optimizando el puesto de panelista de control y de su propio entorno de operaciones y relaciones. En definitiva, “la digitalización e innovación de nuestras operaciones permite la optimización de nuestros procesos, de nuestras formas de trabajo y de nuestras relaciones internas y con terceros”. Desde la iniciativa de Transformación Digital se están incorporando también soluciones de Industria 4.0, IIoT (Industrial Internet of Things), sensórica, data analytics, cloud, etc. “que van a provocar una mejora exponencial de las operaciones en nuestros centros productivos”.

El objetivo de Hadi Industrial es que los profesionales de Cepsa trabajen de una forma más eficiente, segura y ágil. Todas las iniciativas enmarcadas dentro del Proyecto son definidas con los propios profesionales y las soluciones diseñadas están dirigidas a dar respuesta a sus necesidades. Esto permite cubrirlas asegurando los 5 vectores de transformación definidos en el programa: seguridad, integración de las personas, comunicación, productividad y liderazgo. Los cambios promovidos por Cepsa han permitido mejorar las operaciones y tareas de mantenimiento, aumentando la productividad de los equipos de trabajo y mejorando la seguridad. “Los resultados que estamos midiendo ya confirman esto”, afirman. Pero la implementación de Hadi Industrial ha traído también otros beneficios intangibles. Entre ellos, la satisfacción y el empoderamiento de los operadores. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten a los operadores una mayor involucración en las operaciones y toma de decisiones, permitiendo labores de mayor aportación de valor. La tecnología también contribuye a la conectividad de los equipos, generando un sentimiento de mayor pertenencia y cercanía con la Compañía.

Ahora en San Roque

Tras la implementación del modelo Hadi Industrial en las instalaciones de Palos de la Frontera, Cepsa está en proceso de hacer lo mismo en su otro centro industrial, el de San Roque. En tres de las plantas principales de la Refinería Gibraltar-San Roque (Distribución, Guadarranque y Lubrisur) ya están desplegadas soluciones de Hadi Industrial lo que está permitiendo a los profesionales contar con tecnología que dan movilidad a sus herramientas de trabajo, ayudando a que los procesos de trabajo sean más ágiles, productivos y seguros. También en la Planta Química Puente Mayorga se ha dado un importante paso con la construcción de Ágora, un nuevo edificio de oficinas y sala de control, diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los profesionales en el uso de estos espacios y su propia experiencia. La reciente inauguración de este edificio supone un hito único al conseguir un espacio que concentra poblaciones de jornada ordinaria y turno, con un carácter dinámico, funcional y que cuenta con la última tecnología disponible para salas de control, salas de reunión inteligentes, y un nuevo modelo cultural de trabajo. Este edificio es la evolución del modelo de sala de control bunquerizada que ya había sido implementado en la Refinería Gibraltar-San Roque hace unos años. La tecnología y soluciones digitales implementadas en Agora han contribuido a paliar efectos de la Covid-19 sobre las operaciones del centro, como se ha puesto de manifiesto en la última parada.

Mirando hacia el futuro, la hoja de ruta de Hadi Industrial en San Roque tiene marcado un hito claro: lograr que el año 2022 el 100% de las plantas cuenten con las herramientas digitales del modelo. Por ello, Cepsa está trabajando en mejorar sus infraestructuras de red y telecomunicaciones realizando una instalación de red 4G/LTE para mejorar la transmisión de datos en el centro industrial, la cobertura de los propios dispositivos y también la seguridad de la información. Esta infraestructura permitirá desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con Internet de las Cosas, Industria 4.0, monitorización de equipos o la transición al 5G.

La tendencia es que las compañías energéticas sigan incrementando su inversión en tecnología orientándola principalmente a la mejora de la eficiencia operativa. Cepsa, desde su programa de Transformación Digital, está desarrollando soluciones de big data/analytics, cloud computing, IA (Inteligencia Artificial) y robótica para los distintos negocios, siguiendo el principio de convertirse en una compañía Data Driven. “En nuestras plantas, comenzaremos a ver en los próximos años aplicaciones de robótica, impresión 3D, realidad aumentada y simulación, integración IT/OT, IoT, y control avanzado y optimización de procesos. Sin embargo, hay un aspecto relevante que no debemos perder de vista, y es que para el éxito de las iniciativas digitales es imprescindible un enfoque centrado en las personas y la transformación cultural”, aspecto que se está trabajando desde Cepsa a través de su iniciativa CDX (Cepsa Digital Experience), encaminada al upskilling de los empleados a través de su participación en proyectos reales de Transformación Digital. El valor diferencial de esta iniciativa reside en dotar a los empleados de los conocimientos y técnicas necesarias, creando el entorno necesario para que resuelvan los problemas de su día a día adoptando un enfoque Digital, logrando de esta manera la verdadera transformación de la compañía, que es la que ocurre a través del cambio de mentalidad y comportamiento de sus empleados.

La transformación digital, una ventaja durante la pandemia

Cuando llegó la Covid-19 en marzo de 2020, el disponer de herramientas digitales que permitían la movilidad de los profesionales de planta y también de las empresas contratistas permitió que se pudiera reducir al máximo el contacto personal en Cepsa, llevando a cabo todas las gestiones y comunicaciones de los trabajos de forma digital. De igual forma, el personal que se encontraba en el centro industrial o teletrabajando podía tener contacto con cualquier profesional que estuviera en la planta, a través del correo electrónico o de las diferentes aplicaciones de la Compañía. Más allá de Hadi Industrial, Cepsa ya contaba con un modelo que facilitaba a todos los empleados de jornada ordinaria de un portátil para trabajar de forma remota. “Gracias en definitiva a los dispositivos digitales y a los procesos desplegados en nuestras plantas”, se reconoce desde Cepsa “hemos podido mantener su operación con movilidad, flexibilidad y distancia. No haber contado con estas herramientas durante la crisis del Covid-19 habría dificultado mucho esta tarea, obligándonos a un mayor nivel de presencia e interacción física en los puestos de trabajo, con mayor nivel de riesgo para nuestros empleados”.