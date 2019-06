Cuesta pensar al mirar las calmadas aguas del Canal de la Mancha donde están a punto de instalarse los primeros molinos del segundo mayor parque eólico del mundo que allí naufragara la Armada Invencible. Frente a aquella histórica derrota de 1588 en la Batalla de Las Gravelinas, España, a través de Iberdrola, la multinacional con sede en Bilbao, protagoniza en este 2019 un hito de la ingeniería y del avance de las energías renovables: la instalación de los aerogeneradores en East Anglia One.

Al sobrevolar en helicóptero los 300 kilómetros cuadrados que ocupan ya las 102 cimentaciones tipo jacket sobre las que se instalarán los aerogeneradores y la subestación Andalucía II, toma el cronista conciencia de la dimensión gigantesca de este proyecto de la energética española, cuya construcción entra este fin de semana en su fase definitiva con la colocación de los aerogeneradores.

Totalmente instalada y conectada espera ya la subestación construida en Andalucía por Navantia en su factoría de Puerto Real, en Cádiz, que sobresale entre las cimentaciones que, en hileras, conforman el futuro parque eólico marino.

Es la mayor subestación marina en corriente alterna construida en el mundo e incluye innovaciones en materia de diseño desarrolladas por Iberdrola para hacerla más compacta, reduciendo su peso a 3.900 toneladas, lo que facilitó su instalación por los buques en su ubicación actual, a unos 50 kilómetros de la costa de Suffolk (Reino Unido),

En ese lugar está desde finales de agosto de 2018, tras viajar por mar desde Puerto Real. En estos momentos está siendo activada.

Andalucía II es el núcleo central de East Anglia One. Su misión: convertir la energía producida por los 102 aerogeneradores de 66 kV a 222 kV, antes del traslado a tierra firme, donde se llevará a cabo una nueva conversión de 400 kV, mediante otra subestación construida en tierra.

El vuelo comienza en Ostende, en la costa belga. A ese lado del canal y a pocos kilómetros al norte, en el puerto holándés de Vlissingen, donde se han construido las cimentaciones, y tras recorrer el futuro parque eólico, se extiende hasta el puerto de Lowestoft, que será la base del centro operación y mantenimiento durante los más de 30 años de vida operativa prevista para East Anglia One.

Con la marea alta, los jackets amarillos, que tienen 65 metros de altura, apenas sobresalen un par de decenas. Sobre ellos se van a instalar en las próximas semanas los 102 aerogeneradores fabricados por Siemens Gamesa que compondrán el parque. Cada uno tiene una capacidad de 7 megavatios. Una vez instalados tendrán una altura total de 167 metros. Auténticos gigantes.

Desde el puerto británico de Great Yarmouth, donde se están premontando los aerogeneradores, se trasladarán en barco para su instalación sobre los jackets.

Cuando esté operativo, el parque eólico dará una potencia de 704 megavatios y energía limpia para 630.000 hogares británicos. Además facilitrá el empleo a más de 100 personas a tiempo completo en el puerto. Pero su construcción ha significado dar ocupación a más 1.300 personas en varios países, con carga de trabajo para sectores como el naval. De hecho, Navantia ha construido también 42 de las jackets en Fene y Windar fabricó los pilotes en Avilés (Asturias). Las otras 60 cimentaciones las hizo Lamprell en los Emiratos Árabes Unidos y Harland & Wolff en Belfast.

Iberdrola pretende liderar la eólica marina en Reino Unido con este parque, que es la apuesta hasta ahora más ambiciosa del grupo en renovables con una inversión récord de más de 2.500 millones de libras (unos 2.800 millones de euros).

Este nuevo parque eólico marino forma parte de un proyecto aún más ambicioso. Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower Renewables, también está desarrollando otros tres parques eólicos en el entorno de East Anglia One, que se encuentran en distintas etapas de progreso: East Anglia One Norte (con hasta 800 megavatios), East Anglia Two (con una capacidad de hasta 900 megavatios) e East Anglia Three (con una capacidad de hasta 1.200 megavatios).

Previamente, Iberdrola ya había instalado un parque eólico marino en el mar Báltico. El de Vinkinger, donde Navantia también construyó la subestación, denominada Andalucía I.