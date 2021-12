¿Invertir nuestro dinero o ahorrarlo? Lo que dicen los expertos

En estos tiempos en los que resulta complicado encontrar un empleo, o mantener el que tienes, se antoja utópico hablar de inversión y ahorro. Las etapas naturales de la vida, correctamente superadas y regladas, sin crisis, pandemias, edades adecuadas de emancipación, posibilidad de tener hijos a una edad biológica natural y el acceso a una vivienda sin asumir precios prohibitivos muy por encima del valor de mercado respecto a capacidad de ingresos se han diluido a pasos agigantados en este siglo XXI. El ideal de cuánto deberías aportar al plan de pensiones según tu edad está ahí. Las alternativas al plan de pensiones para ahorrar, también.

La gestión de las finanzas personales genera siempre todo tipo de dudas e incertidumbre. A todos nos gusta consumir y ahorrar; invertir y ganar. Pero a veces la teoría de la manta impide que te cubras la cabeza para taparte los pies, por lo que es fundamental establecer una estrategia sobre unos objetivos financieros realistas a corto, medio y largo plazo.

¿Ahorrar o invertir? Para invertir dinero es necesario ahorrar dinero y tenerlo disponible. Sin dinero no hay inversión y si no logramos ahorrar será imposible invertir. Ahorrar conlleva renunciar en el presente para tener en el futuro con el hándicap de no saber si podrás disfrutar de lo que deseas al mismo valor que cuando empezaste a disponer de ese capital. Es lo que tiene la inflación. El dinero ahorrado es una cifra segura, no varía. Y las cosas suben de precio y cada vez cuestan más. O lo que es lo mismo, el dinero pierde poder adquisitivo.

La inversión, por su parte, siempre conlleva el riesgo de saber que ese capital está expuesto a cambios, tanto para incrementar su valor como para perderlo. Es por ello que los expertos ofrecen una serie de consejos antes de empezar a invertir para minimizar el riesgo de pérdida y que en caso de producirse tenga el menor impacto posible en la economía familiar.

Consejos de expertos para saber si invertir o ahorrar

Los expertos consideran que antes de empezar a invertir es recomendable ahorrar para crear un colchón financiero (hasta el montante de seis nóminas ahorradas). Lo ideal es invertir y ahorrar al mismo tiempo, pero para eso tienes que llegar a un punto en el que tengas gran capacidad de ahorro. Un buen punto de partida es invertir un 30% de tus ingresos y ahorrar un 80%. O lo que es lo mismo. Si puedes ahorrar 300 euros al mes, invierte entre 80 y 100 euros y ahorra el resto. Y también aconsejan los expertos que una vez hayas creado tu fondo de imprevistos vayas variando los porcentajes y destinando más dinero a inversión que a ahorro.

Dos son las claves para que las inversiones terminen siendo rentables: el tiempo y la capacidad de ahorro. De nada sirve invertir dinero que debería ir destinado a un fondo de emergencia por ganar tiempo, ya que podría derivar en consecuencias nefastas y la rentabilidad sería mínima ....

El ahorro persigue objetivos de corto plazo, mientras que las inversiones están más orientadas al mediano y largo plazo. Si pretendes pagar deudas, comprar algo o contratar un servicio, ahorra; si tus necesidades se encuadran dentro de un plan de futuro, la mejor forma de hacer crecer tu economía son las inversiones.