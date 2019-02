"Produciremos coches térmicos y eléctricos en las fábricas de España"

El primer productor de automoción no comparte los planes del Gobierno de prohibir vender vehículos gasolina y diésel en 2040. Reclama neutralidad tecnológica.

–Grupo PSA fue líder de ventas y de fabricación en 2018 en España y su objetivo es revalidarlo en 2019. ¿La acumulación de marcas ayuda o es meritorio dada la competencia en el sector?

–Hemos sido líderes gracias a varios factores. En primer lugar, la adquisición de la marca Opel, que compramos en agosto de 2017, que nos ha dado un volumen de ventas adicional importante y hace que seamos líderes. Opel representa aproximadamente el 25% de las ventas totales. En segundo lugar, es la dinámica de las propias marcas, incluyendo a Opel. El Grupo PSA ha desplegado una estrategia de lanzamiento de productos que es muy importante: un coche por marca, por año y por región del mundo, como mínimo. Eso hace que nuestra gama, ahora mismo, de Peugeot, Ciroën, DS –que es la marca premium– y también Opel, tenga una oferta de producto muy interesante. El tercer factor que ha influido es que hemos sabido anticiparnos a todos los cambios y obligaciones, en términos de tecnología que se han impuesto a los fabricantes. Me refiero a los motores Euro 6.2. Nuestro grupo no esperó a septiembre para implantarlo, sino que llevaba casi un año incorporándolo. Esto ha hecho que en la última parte del año hayamos podido vender sin restricciones motores y no vernos afectados. Peugeot ha sido por ello líder de ventas en los últimos cuatro meses del año.

–¿Y en 2019?

–En 2019 queremos seguir manteniendo esa posición de liderazgo. Y para ello tenemos previstos lanzamientos en las cuatro marcas. En Peugeot, 3008 híbrido y 2008 híbrido, más el 208.

–¿Eléctrico puro?

–Térmico y eléctrico. Nuestra oferta es siempre multienergía. Creemos que debemos ofrecer al cliente varios tipos de combustible y que sea éste el que pueda elegir: habrá gasolina, diésel y eléctrico.

–¿Y las otras marcas?

–Citroën lanzará este año el C5 Aircorss, un coche importante que se sitúa en el mercado SUV de coches medianos.

–¿Éste es inmediato, no?

–Sí se está lanzando ahora mismo. DS, la marca premium y por ello con menos volumen, pero que también por ello es la que primero incorpora la tecnología, con equipamiento de coche semiautónomo. El primer coche eléctrico del grupo será el DS 3 E-Term, y el DS 7, el primer híbrido enchufable.

–¿Para el segundo semestre?

–Exacto. Todos los híbridos y eléctricos se producirán en el segundo semestre. Y Opel también lanzará el nuevo Corsa y la actualización del Astra y del Vivaro.

–Como primeros fabricantes, ¿cómo se están preparando para ofrecer eléctricos puros, van a a fabricarlos en España?

–Estamos preparando nuestras tres fábricas –Vigo, Zaragoza y Madrid– para poder producir a la vez coches térmicos y eléctricos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando unas plataformas modulares multienergía, denominadas CMP, para coches medianos y pequeños. Y admitirán motores gasolina, diésel y eléctrico. No harán falta nuevas fábricas, las que tenemos producirán todas las motorizaciones. Adaptaremos las líneas, para usar la plataforma multienergía. En 2021 produciremos tres modelos eléctricos 100%, uno en cada fábrica. Esos coches tendrán versiones también de gasolina y diésel.

–¿No hay que temer la concentración de esa producción eléctrica en los países de origen?

–El Grupo PSA apuesta por España. No en vano produce 12 modelos en nuestro país. Y para España el grupo PSA es muy importante, porque producimos uno de cada tres coches que se fabrican. En nuestro caso, España será seguramente el país que más vehículos eléctricos produzca. Porque los coches eléctricos sólo se producen con esa plataforma, y sólo estará en las tres fábricas de España y en Poissy (Francia). No hay riesgo, pero el contexto es complicado.

–¿Esa plataforma está a pensada a 20 años vista, con los planes del Gobierno de prohibir vender motores térmicos?

–Que el Grupo PSA esté haciendo el esfuerzo para producir lo antes posible coches eléctricos, que haya confirmado que en 2025 en todos sus modelos habrá una versión eléctrica, o que desde este mismo año todo lanzamiento tenga versiones eléctricas o hídrido enchufable, no significa que esto se pueda hacer de hoy para mañana.

–¿Ven adecuados los plazos de 2040 para prohibir vender y 2050 para circular?

–En lo que el Grupo PSA cree es en la neutralidad tecnológica. No estamos de acuerdo con estas medidas que se anuncian y que no están decididas en firme. No es que no creamos en el coche híbrido o eléctricos, sino que pensamos que esa transición debe ser ordenada, responsable. No podemos obligar al consumidor al coche eléctrico sin infraestructuras de recarga. Sin olvidar que una parte importante son las baterías, que se producen en China, con materiales de África comprados por los chinos. Sería muy importante que hubiese fábricas de baterías en Europa para no producir una pérdida importante de valor. Ni podemos tampoco prohibir los vehículos térmicos sin tener en cuenta que eso afecta a las fábricas. Porque si sólo se fabrican eléctricos se perderá mucha producción, que además es más compleja que la eléctrica.