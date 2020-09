La Junta de Andalucía confirma que no participará en el rescate de Abengoa

La Junta de Andalucía no participará en el rescate de Abengoa. Las dudas que viene expresando desde hace meses se han concretado en una negativa. El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, confirmó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico no va a facilitar los 20 millones de euros que la multinacional anunció el pasado 6 de agosto que formarían parte de su nueva reestructuración financiera para evitar la quiebra.

Bendodo respondió que la Junta de Andalucía no tiene instrumentos suficientes para poder aprobar una ayuda como la que Abengoa pretende, por lo que cerró definitivamente la puerta a que desde una consejería o un ente autónomo se preste o avalen esos 20 millones de euros.

Además, el consejero señaló que esa cantidad "no debe ser decisiva", porque es "ínfima" teniendo en cuenta que el rescate superará los 500 millones de euros, dijo en relación a que Abengoa ya tiene asegurados 230 millones en préstamos de la banca y el ICO, que avala además los de los bancos, y otros 300 en avales.

Abengoa había urgido el lunes de la semana pasada a la Junta para que hiciese efectivo su compromiso de participar en le reestructuración de la empresa prestando 20 millones de euros. Y el viernes aumentó la presión al señalar que ésa es la única condición que le faltaba para cerrar su rescate y que tenía hasta este 30 de septiembre para formalizarlo.

"A día de hoy no tenemos una solución" dijo taxativo Bendodo al confirmar que descartan ayudar financieramente a Abengoa. Como en otros pronunciamientos anteriores de responsables de la Junta, Bendodo enfatizó que desde el Gobierno andaluz no van a dar ningún paso que no esté avalado por los servicios jurídicos y que siguen analizando cómo pueden ayudar a la compañía.

La negativa de la Junta a participar en el rescate provocará la reacción de Abengoa, que tendrá que decidir si continúa adelante con la reestructuración sin esos 20 millones.

Abengoa estaba también pendiente de que el juez Javier Carretero dictase un auto sobre la petición de los accionistas minoritarios agrupados en Abengoashares de que suspenda los efectos del rescate. El auto fue dictados minutos después de que la Junta confirmada que no participa en el rescate y en el mismo, el magistrado ha desestimado imponer las medidas cautelares.