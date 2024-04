La Junta pide al Gobierno un pacto por la industria

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha mantenido este miércoles en Madrid una reunión con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que se ha abordado el respaldo de las administraciones públicas al impulso a la actividad industrial, así como la necesidad de actualizar la actual Ley de Industria para adaptarla a la realidad del sector y cómo mejorar las herramientas de apoyo actualmente vigentes como los Perte.

El consejero andaluz ha ofrecido la colaboración de Andalucía para reforzar la política industrial a través de un Pacto de Estado por la Industria. “Queremos jugar un papel relevante y tenemos mucho que aportar”, ha señalado el consejero, quien ha recordado que la comunidad ya aplica en medidas concretas el diálogo con los agentes económicos y sociales a través del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía. Paradela ha valorado el encuentro con el ministro de Industria y su equipo como “positivo y constructivo”, ya que ambas administraciones comparten objetivos comunes que pasan por impulsar el desarrollo de la industria, en línea con los planteamientos de Europa.

Además, el consejero andaluz ha planteado una mayor participación de las comunidades en el diseño de futuras convocatorias y programas de ayudas para el tejido industrial “con el fin de ajustarlos al máximo a la realidad y demandas del sector, y también de facilitar y agilizar su tramitación”. En este sentido, ha incidido en que “España no debe perder la oportunidad que suponen los fondos Next Generation y para extraer su máximo potencial las comunidades autónomas deben tener un papel protagonista”, ha apostillado. En el primer encuentro que mantienen, Jorge Paradela también ha compartido con el ministro Jordi Hereu que es “imprescindible” abordar cuanto antes una nueva Ley de Industria que actualice la actual norma, que data de 1992 y que no recoge los instrumentos para la transformación que requiere el sector industrial.

En este sentido, ha reseñado la aportación realizada por la Junta de Andalucía, que ya presentó una batería de 80 propuestas al texto de la Ley planteado por su antecesora pero que no llegó al Congreso para su tramitación.

“Desde Andalucía defendemos una reducción de las cargas administrativas al sector industrial y el impulso a medidas de simplificación y agilización”, ha destacado el consejero andaluz, quien ha pedido que la futura Ley otorgue a las comunidades “un mayor protagonismo”.

El consejero de Industria, Energía y Minas, que ha estado acompañado de la viceconsejera Ana María Vielba, y del secretario general de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez, ha tendido la mano al ministro para posicionar a Andalucía y a España en un rol protagonista ante los desafíos de reindustrialización, descarbonización, transición energética y digitalización que enfrenta Europa.

“Europa quiere reindustrializarse de la mano de las tecnologías limpias y la digitalización, y necesita reducir su dependencia energética al tiempo que quiere y debe incrementar su autonomía en cuestiones estratégicas como las materias primas o los chips y semiconductores, desafíos a los que Andalucía quiere contribuir de manera decisiva aprovechando su potencial de recursos naturales para el despliegue de renovables, utilizando las energías limpias como factor de localización de inversiones y su liderazgo en el sector minero como aliado esencial de la transición energética”.

Paradela ha abordado asimismo los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para que, especialmente las ayudas de los PERTE vinculados con el Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y el de Descarbonización de la Industria tengan impacto en la comunidad andaluza como ya ha ocurrido con otras comunidades españolas. El consejero ha compartido con el ministro los objetivos de su departamento para desarrollar el potencial industrial de Andalucía en estos sectores de actividad, y en este sentido ha recordado la colaboración con el Ministerio a través de la activa presencia andaluza en los 17 grupos de trabajo con las comunidades en el seno de la Conferencia Sectorial, así como el liderazgo de la región en los grupos específicos de habilitaciones profesionales y de máquinas, además del apoyo, como representante del resto de regiones, en dos grupos de expertos con la Comisión Europea que abordan la directiva relativa a maquinaria.