Mapfre pide un pacto de Estado para crear empleo estable para los jóvenes

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reclamó este jueves en Santander "un gran pacto de Estado" para impulsar la empleabilidad de los jóvenes y favorecer que puedan conseguir un trabajo "digno, bien retribuido y con posibilidades de mejorar".

Durante su participación en un seminario en la Universidad Internacional Menénez Pelayo (UIMP) organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Huertas enfatizó la importancia de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral hoy porque son los que van a pagar las pensiones del futuro y tienen que cotizar para que se pueda mantener el estado del bienestar en España.

El presidente de Mapfre, en ese sentido, recordó que las presiones inflacionistas están restando poder adquisitivo a los perceptores del salario mínimo, del que criticó que el Gobierno lo subieses sin consenso, porque “esas decisiones no deben ser unilaterales” sino que “el diálogo es fundamental” al aplicarlas.

También fue crítico con la nueva ley de planes de pensiones que impulsa los planes de empleo en las empresas y que el pasado miércoles aprobó el Senado, porque en su opinión no se debe penalizar el ahorro individual de la población.

Las tensiones entre España y Argelia fueron otro asunto que le llevó a cuestionar la política gubernamental. Calificó el conflicto generado entre los países de “lamentable porque perjudica a las empresas que operan en el país, entre las que está Mapfre. “Esta situación nos pone entre la espada y la pared”, dijo sobre la situación de Argelia, si bien expresó su confianza en que la diplomacia pueda solucionarlo.

Huertas confirmó que Mapfre estudia si deja de operar en Argelia.

Donde prevé seguir es en Turquía: “No nos vamos”, afirmó el presidente de Mapfre, que ha añadido que se ven obligados a contabilizar el negocio como hiperinflacionario lo harán y serán "dos los perjudicados", un banco "muy conocido", en referencia a BBVA, y su compañía.

Sobre el arbitraje que mantiene con Caixabank por la ruptura del acuerdo de bancaseguros que Mapfre mantenía con Bankia, una vez que ésta se integró en el banco con sede en Valencia, Huertas dijo que confía en que haya una resolución este mismo año.

En línea con ese conflicto, el presidente de Mapfre anunció que en pocas semanas estará en marcha la demanda contra la consultora Oliver Wyman, que hizo en su momento la valoración del negocio de vida que la compañía tenía con Bankia y que sirvió para fijar la indemnización que pagó Caixabank tras la ruptura del citado acuerdo de bancaseguros, que Mapfre considera que fue escasa.

Los periodistas le preguntaron si se arrepiente de no haber demandado a Bankia en su día por la salida a Bolsa. Huertas fue rotundo al responder que no y opinó que habría sido “temerario” hacerlo, porque sus servicios jurídicos consideraron que no habían posibilidades de obtener un éxito en esa reclamación ante los tribunales.