Marta Álvarez proclama que El Corte Inglés tiene "proyecto y futuro"

Álvarez detalló las tres actuaciones que definen la política de innovación que ha puesto en marcha la compañía: adecuar los grandes almacenes a las demandas del consumo potenciando las marcas propias, el avance en la transformación digital, y el desarrollo de nuevos negocios y servicios, solos o en compañía de líderes de cada sector nacionales o internacionales. "Estamos dando una nueva dimensión a nuestras tiendas como lugares de experiencias donde el cliente no sólo puede adquirir productos y servicios, sino también disfrutar, entretenerse y experimentar nuevas vivencias y sensaciones".

Anuncia una nueva 'app' y más mujeres directivas

El Corte Inglés anunció ayer que lanzará dos nuevas marcas propias, Alik y Another Love, en 2020, y reafirmó su apuesta por la digitalización de la compañía con el lanzamiento de una nueva app, según avanzó ayer en la junta de accionistas la presidenta del grupo, Marta Álvarez. "En 2020 verán la luz nuevas marcas propias en las que hemos venido trabajando con empeño e ilusión en los últimos meses: Alik, que es nuestra propuesta contemporánea e innovadora, y Another Love, romántica y femenina", desveló Álvarez, que recordó el lanzamiento de la marca de moda femenina Woman El Corte Inglés, dirigida, de forma inclusiva, a todo tipo de mujeres. La presidenta del grupo ha abordado también la apuesta de la compañía por la transformación digital. "No hay dos clientes, uno digital y el otro físico. Hay un solo cliente, al que debemos servir por todos los medios y por el canal que decida", señaló. Asimismo, Álvarez recordó que la firma se encuentra en un proceso de avance y mejora continua. "Por eso nuestro siguiente paso será el lanzamiento, antes de fin de año, de la aplicación de El Corte Inglés, que cambiará la forma de comunicarnos con nuestros clientes", ha adelantado. Por otro lado, El Corte Inglés también confirmó su apuesta firme por la sostenibilidad. "Somos una empresa que se anticipa a las inquietudes ciudadanas, que mira al futuro y apuesta por la plena sostenibilidad en todas las áreas de negocio, desde la moda hasta la alimentación. En los próximos años seguiremos incrementando nuestra oferta de productos sostenibles", dijo la presidenta del grupo. Así, Álvarez ha anunciado que las bolsas de un solo uso se irán eliminando progresivamente de los establecimientos del grupo. "Nuestro objetivo es alcanzar el residuo cero en todos nuestros centros comerciales. Ya lo hemos conseguido en Galicia y lo ampliaremos progresivamente al resto de España y Portugal". En línea con las políticas de RSC de la compañía, la presidenta recalcó la apuesta decidida del grupo por la igualdad de género. "Al menos, el 50% de los nuevos puestos de mando serán ocupados por mujeres", avanzó.