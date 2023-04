Minera Los Frailes prevé volver a explotar la mina de Aznalcóllar desde este mismo año

Minera Los Frailes, la compañía que está desarrollando un proyecto para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, anunció este jueves que ha dado los pasos decisivos para iniciar sus operaciones este año y ejecutar las labores para la restauración de este enclave, una vez obtenga "en los próximos meses" la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por parte de la Junta y se compromete a culminar la regeneración ambiental de la zona.

El proyecto de Minera Los Frailes, con una inversión prevista de más de 400 millones de euros y que prevé la creación de 2.000 empleos en la zona, reparará de forma integral los pasivos ambientales que aún permanecen tras el cierre de las operaciones en 2001.

En este momento en el perímetro de la mina hay dos cortas, Los Frailes y Aznalcóllar, que acumulan agua de contacto y están circundadas por escombreras que quedaron abandonadas tras el cierre de 2001. “Lo primero que realizaremos será la depuración de toda el agua embalsada en ambas cortas con los máximos estándares de calidad; y junto a ello, se desarrollará un programa de revegetación y reforestación integral de las áreas de escombreras y zonas aledañas con especies autóctonas", afirma Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes, que añade que, para ello, "estas superficies serán cubiertas con suelos fabricados para atender cada problemática" lo que les "permitirá reducir la generación de aguas de contacto, que es el principal pasivo ambiental del antiguo complejo”,

A este ambicioso proceso de recuperación ambiental se destinarán más del 20% de las inversiones del proyecto. “A partir de esta minuciosa restauración de la herencia del pasado comienza una nueva explotación que se basa en parámetros radicalmente distintos a los del siglo veinte: será un proyecto tecnológico de minería subterránea que empleará las mejores técnicas disponibles marcadas por la UE, que no genera impacto visual; la operación interna utilizará sistemas no tripulados y el transporte se realiza en cintas transportadoras para elevar al máximo la seguridad de las operaciones; más del 80% del agua utilizada se recirculará para aprovecharla de nuevo en el proceso y en el que no habrá balsas de lodos; se reaprovecharán los residuos para rellenar de nuevo las galerías, lo que garantiza que no podrá ocurrir un accidente como el sucedido en el año 1998”, afirma el ingeniero.

La apuesta por la innovación se ve reforzada con la participación y colaboración en iniciativas pioneras, gracias a que Minera Los Frailes lidera el proyecto Reecovery, una propuesta cofinanciada por la Unión Europea para la recuperación de sustancias críticas con origen en aguas contacto de pasivos mineros, como tierras raras, zinc y cobalto.

Desde Mineras Los Frailes se asegura que, donde ahora hay un paisaje marcado por los pasivos ambientales de las antiguas explotaciones, habrá un hábitat natural, con actuaciones que serán desarrolladas a lo largo de la vida de la mina, de restauración progresiva, mejoras ambientales y recuperación de cursos de agua como el del río Agrio. “Estamos ante un proyecto que reconcilia la minería con la historia de Aznalcóllar, con su paisaje natural y con una población que aspira a la creación de riqueza, empleo y oportunidades en el entorno”, afirma la compañía.

Fases del proyecto

Minera Los Frailes es titular de los derechos mineros de Aznalcóllar desde su adjudicación en un concurso internacional en 2015. En ese momento ya se hizo cargo del mantenimiento de las instalaciones y del control y seguimiento de los pasivos ambientales del antiguo complejo minero, que desde 2001 había llevado a cabo la administración andaluza a través de las empresas públicas Amaya y Tragsa, generando así un ahorro de dos millones de euros anuales para las arcas andaluzas.

Tras la adjudicación comenzó un plan de investigación de recursos, con 107 sondeos, que confirmaron el potencial de la mina, y se inició la tramitación ambiental para obtener la AAU, requisito imprescindible para el inicio de la actividad. “Ha sido una etapa para perfeccionar permanentemente el proyecto con la realización de prospecciones hidrogeológicas, geotécnicas, estudios ambientales y desarrollo de ingeniería en los que se ha contado con el apoyo de las empresas e instituciones de referencia en el sector, como como la firmas andaluzas Ayesa, Inerco y AT Clave y otras de ámbito nacional e internacional como Golder Associates, CRS Ingeniería, ERM, Paterson and Cooke, Wardell Armstrong, IDOM, etc”, recuerda la compañía minera.

En 2021 se llevó a cabo el proceso de información pública, habiéndose incorporado al proyecto todas las recomendaciones de centros científicos como el Instituto Geológico y Minero. Ahora la compañía espera recibir la AAU en los próximos meses, una vez que concluyan los últimos trámites en los que se garantiza que la gestión de la operación supera los máximos estándares de calidad internacionales. “Somos un proyecto minero que se basa en una restauración ambiental, es un caso único en el mundo”, remarca González. Minera Los Frailes cuenta con 50 millones de toneladas de reservas minerales de zinc, cobre y plomo, y la operación se prolongará durante 20 años.

Cuando se reciba la AAU el inicio de la actividad será inminente, ya que en estos años se ha ejecutado todo el desarrollo de ingeniería, en el que han colaborado empresas andaluzas, que permite al proyecto estar preparado para el arranque de la etapa de construcción. En total, Minera Los Frailes ya ha acometido una inversión superior a 50 millones de euros desde 2015.

El proceso de tramitación se ha desarrollado con plenas garantías jurídicas. La iniciativa de Minera Los Frailes fue declarada Proyecto de Interés Público Superior (IPS) por la Junta de Andalucía, dado que contribuye al cumplimiento de políticas esenciales para la sociedad. "La administración andaluza ha desestimado la petición de quienes han querido suspender el proceso porque es un proyecto que resulta esencial para la protección del medio ambiente y la restauración de zonas degradadas, así como también para reactivación económica de la comarca", enfatizan desde la compañía.