Monopoly Go!, desarrollado en parte en Sevilla, es el mayor lanzamiento de juegos para móviles de 2023

El juego Monopoly Go!, desarrollado en parte en Sevilla, es oficialmente el mayor lanzamiento de juego para móviles de 2023.

Desde su debut hace siete meses, la nueva versión del juego de mesa de Hasbro, que ha sido desarrollada por Scopely, "ha generado una comunidad entregada de millones de jugadores del Monopoly en la versión gratuita que encabeza las listas de éxitos", según señala la empresa. Recientemente nominado a mejor juego para móviles del año, Monopoly Go! ha superado los 1.000 millones de dólares de ingresos anuales -el juego casual que más rápido lo ha hecho en la historia- y genera más de 200 millones de dólares cada mes gracias a una consolidada base de jugadores.Los desarrolladores, diseñadores, ingenieros y expertos en marketing de Sevilla y Barcelona han formado parte del equipo multidisciplinar que ha dado vida al juego, junto con otros equipos de Scopely en todo el mundo. La compañía continúa su expansión con 75 vacantes en el equipo de Monopoly Go! en España, para las que ya se puede presentar la solicitud.

Recordemos que Scopely, fundada en California en 2011, incorporó su segunda ubicación en España en 2017, adquirió los estudios estudios de juegos Genjoy (Genera Games) en Sevilla en 2020; y posteriormente GSN Games y Omnidrone en 2022, ambas situadas en Barcelona. Con más de 850 empleados en Barcelona y Sevilla, España es un país estratégico para la compañía, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Scopely es ahora una de las empresas de videojuegos para móviles con más éxito del mundo.

"Es increíble ver cómo un juego encuentra al instante un público extremadamente interesado y leal que sigue creciendo día a día. Los numerosos hitos alcanzados por Monopoly Go! son un testimonio del talento de nuestro equipo, muchos de ellos ubicados en España, cuya dedicación a los jugadores ha hecho que el juego se sitúe constantemente en el primer puesto de los juegos y aplicaciones para móviles, con una retención de jugadores que no habíamos visto en años en el sector de los móviles, además de convertirlo en un negocio altamente rentable", señala Javier Ferreira, co-CEO de Scopely. Monololy Go! ha logrado el mayor lanzamiento de un juego casual para móviles de la historia, que es un logro que jamás hubiéramos imaginado, y estamos encantados de que a los aficionados les encante la experiencia. También ha sido fantástico volver a colaborar con Hasbro: nuestros jugadores se sintieron atraídos de inmediato por todo lo que les gusta de jugar al Monopoly y esto hizo que se trasladara tan bien al móvil. El juego es un complemento perfecto para el portafolio diversificado de Scopely, y acelera aún más nuestra escala, lo cual es muy emocionante". Monopoly Go! se ha convertido en "éxito rotundo" con más de 100 millones de descargas. El juego ha alcanzado destacadas cifras: más de 19.000 millones de propiedades destruidas en el minijuego ‘Shutdown’; los jugadores han pasado por la casilla de salida más de 40.000 millones de veces, han completado casi 2.000 millones de tableros y han aterrizado 6.000 millones de veces en la cárcel. Además, se han enviado hasta la fecha 150 millones de invitaciones, un intercambio que le otorga al juego el estatus de fenómeno cultural.Se puede jugar a Monopoly Go! con tableros de diferentes ciudades, incluidas ciudades españolas como Sevilla, Barcelona y Madrid. También hay un tablero inspirado en Don Quijote. El tablero de Sevilla incluye iconos de la ciudad como la Torre del Oro, la plaza de España, la Feria de Abril o la plaza de toros de la Maestranza.El juego combina la jugabilidad clásica de Monopoly con nuevos mundos por explorar, lo que atrajo de forma inmediata a los jugadores cuando se lanzó en abril de 2023, y conectó a una comunidad que se extiende por más de 120 países. El juego captura el encanto y la nostalgia de la experiencia Monopoly y transporta a los jugadores a un universo alternativo. Millones de jugadores disfrutan del juego cada día para obtener recompensas y enfrentarse a amigos y enemigos.