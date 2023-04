Genjoy desarrolla en Sevilla gran parte de Monopoly Go!, el nuevo éxito de Scopely

Monopoly Go!, el último éxito del gigante estadounidense de los videojuegos Scopely tiene alma sevillana. De las más 130 personas que han participado en el desarrollo y lanzamiento del juego, unas 65 pertenecen a Genjoy, el estudio que Scopely tiene en Sevilla, que nació de su adquisición de la empresa Genera Games en octubre de 2020.

El nuevo juego, que está disponible en las principales plataformas de aplicaciones para teléfonos móviles, se lanzó el pasado 12 de abril, apenas una semana después de que Scopely fuese comprada por Savvy Games, el holding propiedad del Reino de Arabia Saudí, a través del fondo soberano PIF, que quiere liderar la industria del videojuego mundial, por casi cinco mil millones de euros.

En apenas dos semanas, Monopoly Go! está situado entre los juegos más descargados por los usuarios en varios países del mundo.

Gran parte del desarrollo de este éxito recién lanzado se ha ejecutado desde el centro de Sevilla. Genjoy ha trabajado en las áreas de producción y diseño del juego desde mediados de 2022.

El estudio sevillano de Scopely ha formado parte del equipo multidisciplinar que ha desarrollado el exitoso juego iniciado por la compañía en el centro de Culver City (Los Angeles) y en el que participan también estudios de la compañía radicados en Barcelona, Boulder (Colorado), Kiev, Londres, San Francisco, y Tel Aviv, entre otros.

El juego desarrolla una nueva forma de jugar al Monopoly de forma casual, en el que prima el componente social y colaborativo entre usuarios conocidos. Así, cuenta con minijuegos denominados Community Chest que permiten a los amigos trabajar juntos para ganar dinero y recompensas.

Al Monopoly se puede jugar en tableros de distintas ciudades. Uno de esos tableros concretos del juego está ubicado en Sevilla y cuenta con iconos de la ciudad como la Torre del Oro, la plaza de España. la Feria de Abril o la plaza de toros de la Maestranza, sin duda por influencia de que parte del equipo desarrollador trabaja en la capital hispalense.

Massimo Maietti, vicepresidente y gerente general de Monopoly Go! en Scopely afirmó con motivo del lanzamiento del juego que "dar vida a la icónica experiencia de Monopoly de una manera completamente nueva ha sido un viaje extremadamente emocionante, ¡y estamos encantados de que los jugadores ahora puedan participar en la aventura! Esperamos continuar creando un juego en constante evolución para que los jugadores disfruten hoy y en los años venideros".

Dudu Dahan, presidente de juegos para la división casual de Scopely, agregó: "Nuestros estudios Scopely en todo el mundo han creado una experiencia dinámica, visualmente hermosa y altamente social diseñada para atraer tanto a los puristas de Monopoly como a los recién llegados; y seguimos con energía para trabajar junto a nuestros increíbles socios en Hasbro con otra emocionante expansión de nuestra cartera".

Por su parte, Cynthia Williams, presidenta de Wizards of the Coast y Hasbro Games en Hasbro –la propietaria de Monopoly– afirmó sobre el lanzamiento que "Monopoly es verdaderamente un fenómeno global duradero y una parte de la cultura popular. El juego original ha sido adaptado para cientos de destinos en todo el mundo, siendo pionero en un enfoque localizado que ayuda a los jugadores a conectarse y celebrar. El carácter único de los lugares que llaman hogar, así como aprender sobre nuevas culturas. Con 'Monopoly GO!', podemos unir a la comunidad mundial de fans de Monopoly de maneras verdaderamente sin precedentes. Creemos que esta nueva versión de la experiencia Monopoly continuará uniendo a amigos y familias, ya sea que elijan aumentar la fortuna de los demás o reclamar sus propias riquezas".

Desde el estudio sevillano de Scopely, que ayer celebró un evento relacionado con el exitoso juego que han contribuido a desarrollar, se muestran seguros que esta creación digital dará un gran volumen de negocio en los próximos meses a la compañía reciñen adquirida por Savvy Games.