María Jesús Montero confirma que estudia subir el IRPF a las rentas de más de 150.000 euros

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que su departamento explora y estudia una subida del IRPF para las rentas superiores a 150.000 euros anuales, "que no pertenecen ni a clases medias ni a clases trabajadoras". Montero ha insistido, antes de comparecer en la Comisión de Hacienda del Congreso para informar de los nombramientos de empresas públicas pertenecientes a la SEPI, en que el Ejecutivo no subirá los impuestos a las rentas medias ni bajas y ha avanzado que, de momento, no hay acuerdos en ninguna materia con Unidos Podemos.

"Estamos trabajando de forma intensa con Podemos satisfactoriamente. Creo que se están produciendo avances pero no somos de retransmitir negociaciones porque es bueno para la buena marcha de las mismas", ha dicho.

Montero ha eludido pronunciarse sobre si el Gobierno había establecido o no líneas rojas en torno al IRPF y ha aseverado que las negociaciones son reuniones en las que cada uno lleva de forma prioritaria sus opciones y "evidentemente el diálogo consiste en encontrar posiciones que se acepten por ambas partes". El Ejecutivo de forma clara sí ha dicho que "no va a subir la fiscalidad ni a la clase media ni a la trabajadora", algo que "sí es una línea roja".

La ministra ha incidido en que las reuniones con la formación morada para negociar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "están avanzando" pero de momento no hay acuerdos cerrados. Ha dicho que todos los elementos de la negociación "están encima de la mesa" y se "ha hablado de toda la fiscalidad".

Montero se reunió el miércoles con el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, para abordar cambios en determinadas figuras tributarias, como en el impuesto sobre sociedades o en la creación de un impuesto a las transacciones financieras. El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha insistido en que es necesario aumentar la recaudación subiendo impuestos a las grandes fortunas o a las grandes empresas, con el fin de que contribuyan al Estado de bienestar y se puedan destinar más recursos a Sanidad, Educación o Dependencia. La formación morada también pide cambiar la regulación de las sicav, aunque de momento no se ha tratado esta figura tributaria.