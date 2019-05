Innovación y sostenibilidad, claves del Plan de Movilidad para el nuevo campus de Loyola

Con motivo del comienzo del curso 2019/2020 el próximo mes de septiembre en el nuevo campus de la Universidad Loyola en la Ciudad del Conocimiento en Dos Hermanas, la Universidad ha desarrollado un plan de movilidad para su comunidad universitaria bajo las premisas de eficiencia y sostenibilidad, tanto económica como medioambiental, en el que la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental.

Loyola quiere ser pionera en materia de movilidad sostenible y para ello ha puesto en marcha un Plan que se desarrolla en una aplicación que conecta a distintos proveedores de movilidad, poniendo a disposición del usuario una solución de movilidad intermodal 360º.

La aplicación informará en tiempo real de las opciones de movilidad públicas y privadas

Esta app facilitará información en tiempo real de alternativas de transporte público (metro, cercanías, autobús, etc.), y acceso a opciones privadas (vtc, motosharing, scootersharing, etc.) y para compartir vehículos, alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas, entre otros.

De este modo, el usuario podrá acceder a las alternativas de transporte disponibles para elegir la opción más conveniente, siempre con tres variables diferenciales tales como tiempo, precio y emisiones de CO2 a la atmósfera.

Es decir, esta aplicación informará y dará acceso en tiempo real a las opciones de movilidad tanto público como privadas para cualquier miembro de la comunidad universitaria desde cualquier punto de la ciudad hasta el Campus de Dos Hermanas. Durante el mes de junio la aplicación se probará en un centenar de dispositivos y estará totalmente operativa antes de iniciar el curso.

Para el desarrollo de esta app, la Universidad Loyola ha puesto en marcha un plan de movilidad apostando, de la mano de Telefónica, por la solución integral AIO (All in One), desarrollo de la startup sevillana del mismo nombre especializada en innovación en movilidad sostenible Smart Mobility. AIO nació en la aceleradora Andalucía Open Future, impulsada por Junta de Andalucía y Telefónica, quienes han acompañado a sus fundadores desde que era una idea hasta su impulso en el mercado.

De esta manera Loyola Andalucía contribuye al desarrollo del tejido empresarial innovador andaluz incorporando soluciones de startups traccionadas por Telefónica.

Todas las opciones de transporte, a un clic

En cuanto a las alternativas de transporte público que se recogerán en la aplicación móvil se encuentran los autobuses públicos de Sevilla, la línea M133 del Consorcio de Transportes –que llega hasta el Campus-, y la línea 1 del Metro, que conecta, desde sus paradas de “Europa” y “Olivar de Quintos” con el nuevo campus a través de las líneas 5 y 6 del Ayuntamiento de Dos Hermanas, respectivamente.

Con respecto a la línea 6, hay que señalar que se trata de una plataforma actualmente en construcción por la que circulará un autobús ecológico. La frecuencia de paso de este autobús será de 15 minutos y tendrá parada también en la nueva ubicación de la Universidad Loyola.

Finalmente, la línea C1 del tren de cercanías, conecta a través de la parada del Arenal con el Campus mediante la citada Línea 5.

Lanzaderas

Junto a estas opciones de transporte, la Universidad Loyola continuará prestando el servicio de lanzaderas privadas, con cuatro viajes diarios con origen en el Prado de San Sebastián y paradas intermedias hasta llegar al Campus, con un coste reducido para personal y estudiantes.

Nuevas fórmulas de transporte

Pero además, la aplicación también ofrecerá nuevas fórmulas de transporte sostenible, como el alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, el alquiler de motocicletas y coches o la posibilidad de compartir coche con otros miembros de la comunidad universitaria.

Así, mediante la app, el usuario podrá poner a disposición de la comunidad universitaria el recorrido que hará y a la hora que lo hará para que puedan apuntarse al trayecto y compartir el coche.

“Todas las opciones de transporte estarán integradas en la aplicación, en la que, además, se hará un cálculo de la huella de carbono que vamos generando”, subraya el gerente de la Loyola Andalucía, Manuel Molina. “Para nosotros la preservación del medio ambiente es fundamental y queremos hacerlo patente tanto en las características del diseño de nuestro nuevo Campus, que aspira a la certificación Leed Gold, como en la forma de desplazarnos hasta él”, señala.

Comunidad, flexibilidad y sostenibilidad

Las instalaciones se convertirán en un referente en cuanto a diseño: accesible, sostenible, responsable, integrado y tecnológico. Un campus del siglo XXI que será un ejemplo de eficiencia, responsabilidad y tecnología al servicio del individuo.

El nuevo campus de Loyola comenzará a funcionar en septiembre, con el inicio del nuevo curso

Inspirado en los campus integrados norteamericanos, en estas instalaciones todo está concebido para crear entornos que favorezcan los procesos de aprendizaje e investigación y facilitar, en suma, la vida universitaria.

El proyecto, desarrollado por Luis Vidal + Arquitectos, responsable de obras tan internacionales tan significativas como la terminal 2 del aeropuerto de Heathrow en Londres, se apoya en tres pilares fundamentales: la noción de comunidad, la necesidad de flexibilidad y la apuesta por la sostenibilidad.