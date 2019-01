El guiño de Pedro Sánchez a los independentistas es insuficiente

El PNV es otro de los partidos que tampoco garantiza su apoyo, y ha pedido a Sánchez que no dé por hecho su voto a favor cuando aún no tiene decidido siquiera si presentará enmienda a la totalidad.

PDeCAT y ERC no avalarán las cuentas de Sánchez

El PDeCAT y ERC alejaron ayer la posibilidad de avalar la tramitación de los Presupuestos, tras semanas de debate interno. PDeCAT y republicanos coincidieron en endurecer el tono tras las reuniones de sus respectivas cúpulas. La dirección ejecutiva del PDeCAT se reunió en Waterloo (Bélgica) con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien dejó entrever que el Gobierno del PSOE no contará con la colaboración del PDeCAT.

Desde ERC, también se dio a entender que Sánchez no tendrá su aval a la tramitación de las cuentas. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, denunció que "no ha habido movimientos” por parte del Gobierno en el sentido que piden los republicanos. Vilalta advirtió de que si no hay movimientos políticos "en materia de autodeterminación y de cese de la represión contra el independentismo” no habrá apoyo a las cuentas del PSOE. Aunque también indicó que el partido aún no ha tomado una decisión definitiva, que tendrá que llegar "en los próximos días”.