Prórroga de los ERTE: todo lo que debes saber

Poco a poco la pandemia va dando una tregua. La incidencia acumulada de contagios por covid-19 desciende y las restricciones respecto al uso de mascarillas y limitaciones de aforo se van eliminando. Muchos atisban ya el regreso a la normalidad postpandemia, pero ahí quedarán sus efectos más devastadores: el número de fallecidos y los perjuicios económicos para millones de personas, que se han visto afectados en sus trabajos y economías familiares.

Especialmente para ellos el Gobierno puso en marcha los ERTE, que con el paso de los meses han ido prorrogándose para sostener lo máximo posible a empresas y trabajadores. La última, este mismo martes, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de los ERTE diseñados para hacer frente al covid hasta el próximo 31 de marzo. Aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre los 'nuevos' ERTE.

A pesar de que la primera intención del Ministerio de Trabajo era la de dar por finalizado este plan a fecha 28 de febrero, cinco meses después de la última prórroga, la petición de algunos sectores específicos como la hostelería así como la necesidad de proteger otros tipos de negocio más expuestos ante la crisis han motivado una extensión pensada para que las empresas que necesiten seguir acogidos a este mecanismo a partir de abril tengan tiempo para adaptarse al nuevo esquema de ERTE, aprobado el mes pasado en la reforma laboral.

Los trabajadores seguirán manteniendo el derecho a percibir el 70% de su sueldo y no consumirán tiempo de paro

Las empresas que sigan en ERTE a 28 de febrero no tendrán que volver a solicitar el expediente, sino que la prórroga será automática y tendrá vigencia durante todo el mes de marzo. Para los trabajadores no habrá cambios: seguirán manteniendo el derecho a percibir el 70% de su sueldo y no consumirán tiempo de paro. Las que si verán modificadas en parte sus condiciones serán las empresas, que verán reducidas las ventajas que han disfrutado hasta ahora en el pago de las cuotas de sus trabajadores. Si hasta el momento se les concedía una extensión del 80% en los planes de formación de sus trabajadores, ese porcentaje se ve reducido al 60% en marzo.

Si, por el contrario, la empresa no contempla planes de formación la reducción será del 30% en pequeñas empresas (diez o menos trabajadores) y 20% para medianas y grandes empresas (más de diez trabajadores)

Condiciones especiales para las agencias de viajes

De todos los sectores hay uno que dispondrá de especiales condiciones. Son las agencias de viajes. Lo harán a través del nuevo Mecanismo RED contenido, incluido en la reciente reforma laboral, que concede una exención del 40% en los costes laborales de cada trabajador con actividades de formación y permite que las empresas traspasen trabajadores a otras compañías, beneficiándose de una bonificación del 50% de las cuotas a pagar por el empleado durante los primeros seis meses de contrato.

A partir del 1 de abril se plantearán dos tipos de expediente diferentes recogidos en la reforma laboral

Concluido el tiempo de preparación para el nuevo esquema de ERTE se plantearán dos nuevos tipos de expediente diferentes recogidos en la reforma laboral: el diseñado para hacer frente a dificultades económicas, técnicas, organizativas y de producción que se hayan generado durante la crisis por la pandemia, y el considerado de fuerza mayor, al que sólo se podrán acoger los que se vean afectados aún por las medidas de restricciones y aforo planteadas por el Gobierno.

Fuera de estas medidas se quedan las empresas afectadas por el volcán de La Palma, que siguen con su ERTE particular hasta el 30 de junio, con posibilidad de alargarlo si fuera necesario, y contempla dejar de asumir el 100% en el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en el caso de ver totalmente impedida su actividad y del 90% en el caso de limitación. Esta prórroga se aprobará hasta el 30 de junio, con posibilidad de alargarla si fuera necesario.