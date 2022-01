Los hoteleros piden alargar los ERTE para sobrevivir en pandemia

Manuel Cornax lo explicó hace apenas un mes en una entrevista en Canal Sur y poco ha cambiado el panorama a pesar de la Navidad: "La situación en Europa preocupa, no tanto por las restricciones sino por la dificultad que supone viajar". Él es presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla y vicepresidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT). Cornax ve que "la prórroga de los créditos ICO al sector está todavía por decidir", pero para el responsable de la patronal hotelera sevillana revela que "estos créditos han hecho posible afrontar los pagos, así como los ERTE han permitido que el sector hay podido aguantar". Esta situación hace que el sector pida la ampliación de estos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para paliar las cancelaciones que se han producido la pasada Navidad y aún se están sufriendo por el impacto de la variante Ómicron. La AHS cuenta con 204 establecimientos asociados de todas las categorías hoteleras, desde los de cinco estrellas hasta los hostales y pensiones, además de los apartamentos turísticos, con casi 25 mil plazas de alojamiento. Su representante asegura que en las plantillas de casi todos los hoteles están en funcionamiento. Algo que no ocurre así en las agencias de viajes, muy afectadas por la situación actual y las complicaciones para moverse entre países.

Canarias, Cataluña y Andalucía, los principales motores del turismo internacional, han sido las comunidades más afectadas. Algo que hace a los gestores de las grandes cadenas pedir una ampliación de esta medida hasta Semana Santa. O sea, hasta la llegada del próximo periodo de temporada alta. Una conclusión a la que llegan debido a que la demanda del mercado nacional no prevén suficiente para compensar la caída del turista extranjero. Desde las principales cadenas hoteleras internacionales hablan de tendencia positiva, pero anticipan una fuerte caída para los meses posteriores. Notan un parón en el número de nuevas reservas para el final del invierno y la primavera. La incertidumbre parece seguir afectando al sector, donde se están registrando más reservas de última hora de las habituales. Razones para que, con el objetivo de guardarse las espaldas, califiquen a los ERTE como algo básico para poder mantener los puestos de trabajo actuales.

Esta reivindicación no es novedad del recién comenzado año 2022. En diciembre de 2020, la Asociación de Hoteles de Sevilla afirmó que resultaba "indispensable" poner en marcha un Plan de Salvación al Sector Hotelero que incluyera medidas en los ámbitos económico, fiscal, legal y de promoción para garantizar que el sector se mantuviera a flote, sostener al máximo posible los empleos y recuperarse de cara al futuro, que no ha resultado muy halagüeño al sucederse las olas hasta la actualidad. Durante el confinamiento advirtieron que los daños para el sector "podrían resultar catastróficos a medio plazo". Pusieron como ejemplo que en Sevilla los hosteleros consiguieron la exención durante 2021 en la tasa por ocupación de la vía pública con veladores. Además, los taxistas y cocheros estuvieron exentos de pagar sus tasas y las empresas instaladas en la Zona Franca o que quisieran mudarse a ella tuvieran una bonificación del 50% en el IBI. En aquellos meses ya dieron a conocer una serie de medidas que pedían a las administraciones. Algunas fueron satisfechas y otras siguen en la lista de ayudas pendientes. Por ejemplo, sugerían eliminar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente a los periodos de cierre por imperativo legal (primera y segunda ola, para todos los establecimientos cerrados por confinamientos perimetrales). Aparte, quitar también las tasas de basuras, veladores, garajes y ocupación vía publica.

Casi un año después, a finales del pasado otoño cogió la bandera de la ampliación de los ERTE y la Asociación de Hoteles de Sevilla se sumó. En un comunicado señalaron que, aunque la temporada de verano dio cierto atisbo de esperanza al sector a nivel nacional, había que prepararse para los meses de fríos en los que descendería la ocupación. No erraron en sus previsiones y la temporada baja fue dura. Aparte, la nueva variante alargó los malos resultados a la alta, correspondiente a la pasada Navidad. Por ello, pidieron una prórroga de los ERTE en las mismas condiciones para que los alojamientos recuperasen el nivel deseado. La patronal pidió y pide que se proteja a los trabajadores y los empresarios para evitar la destrucción de miles de empleos en el sector. Muchos factores han resultado el panorama actual. A la falta de turismo extranjero se sumaron las restricciones sanitarias en eventos y congresos, entre otras razones. El sector hotelero mantiene su posición de vulnerabilidad desde hace año y medio. Algo que les hace exigir que se priorice por el turismo a la hora de repartir ayudas y acometer medidas extraordinarias por la pandemia.

No obstante, no todo son quejas en el seno del sector alojativo, representado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Una organización que recibió hace unas semanas con satisfacción la medida anunciada por el Consejo de Ministros de ampliar hasta el 30 de junio de 2022 la vigencia de algunas medidas en el ámbito concursal y societario para que las empresas afectadas por la Covid-19 dispongan de un plazo adicional para restablecer su equilibrio patrimonial. La patronal venía avisaba al Gobierno que no habría una recuperación suficiente para que las empresas puedan recuperar una situación financiera estable y hacer frente a todos los créditos contraídos para satisfacer las deudas y obligaciones generadas durante la pandemia.

La medida anunciada supondrá, tal y como destaca la Confederación, que muchas empresas viables que estuvieron afectadas coyunturalmente por la inesperada caída de la demanda puedan afrontar sin necesidad de mayor endeudamiento la imprevisible situación a la que se han visto abocadas. Cehat subrayó que se trataba de una inesperada situación que dio lugar a que las empresas se endeudaran en exceso y que no pudieran hacer frente a las obligaciones contraídas. La patronal cree que hará posible que cuando acabe el periodo de ampliación muchas empresas puedan hacer frente a todas sus obligaciones y disminuir su endeudamiento cuando la demanda se estabilice, gracias a la generación del negocio habitual. "Nos encontramos en un momento clave para la recuperación del sector turístico y necesitamos medidas urgentes y decididas como las que se ha aprobado hoy para proteger el tejido empresarial, todos los puestos de trabajo asociados a este y que las empresas viables puedan reforzar su solvencia", señaló Jorge Marichal, presidente de Cehat.