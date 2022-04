Récord mensual de contratos indefinidos en Andalucía: uno de cada cuatro es fijo

Más allá de la evolución del mercado laboral en cuanto a afiliados y parados, quizás lo más destacado del mes de marzo en Andalucía sea el gran número de contratos indefinidos firmados.

La comunidad registró el mes pasado 95.610 contratos de este tipo, una cifra récord y muy superior al anterior máximo (49.903, en noviembre de 2021). Se trata del 24,3% del total y un 165% más que en el mismo mes del año anterior. Se puede decir, pues que uno de cada cuatro contratos firmados en Andalucía fue indefinido, algo insólito si se tiene en cuenta que casi nunca se solía llegar al 10%.

El acelerón se debe, en gran parte, a que las empresas están ya anticipando la entrada en vigor (en lo que a contratación se refiere) de la reforma laboral, que, entre otras cosas, elimina los contratos de obra y servicio (muy generalizados en la región) y generaliza la figura de los fijos discontinuos como fórmula. Este fenómeno no tiene por qué traducirse en creación de empleo, ya que muchas de las firmas son conversiones de temporales a fijos.

En lo que respecta a la evolución en sí del mercado laboral, la región registra un marzo más o menos normal -pese a un mes muy convulso por las subidas de precios, la guerra de Ucrania y la huelga de transportistas- pero con algunos matices negativos.

El número de afiliados medios del mes sube bastante, por fin a un nivel parecido a los años prepandemia en mes de marzo. Andalucía suma 25.088 nuevos cotizantes (hasta 3.246.442), cuando el año pasado, por ejemplo, solo contabilizó 1.767 más. Ello se debe, sobre todo, al fortísimo crecimiento del empleo en la hostelería, con 15.351 afiliados medios más. Seis de cada diez nuevos trabajadores pertenecen a este sector, que incluye a efectos estadísticos no solo bares y restaurantes sino también servicios de alojamiento. Este empuje hace que ya se pueda decir que el empleo en este conjunto de actividades sea superior a la etapa prepandemia, al menos al nivel que había en marzo de 2019.

Sin embargo, eso no se traduce en una reducción del empleo a final de mes. A 31 de marzo hay en Andalucía 1.911 desempleados más (hasta 811.870). Estamos ante el tercer mes consecutivo en el que este indicador sube y ante el primer marzo desde 2014 (obviamos el de 2020 por las circunstancias especiales) en el que se eleva el desempleo en este mes. Eso quiere decir que la oferta de puestos de trabajo, que aumenta, no es suficiente para absorber la demanda. O que el empleo temporal creado en marzo se haya quedado en ese mes y muchos hayan pasado al paro al final (el desempleo registrado se contabiliza el último día del mes mientras que la afiliación refleja la media de los 30 días).

Llama la atención la tremenda subida del paro en el sector de la construcción, de 4.392 personas, la mayor desde 2009 (cuando comienza la serie estadística) si exceptuamos marzo de 2020, el mes de la irrupción del coronavirus. Curiosamente, eso apenas tiene reflejo en la afiliación, e incluso el sector del ladrillo suma 170 empleos más. Una de las explicaciones de este desfase puede estar en que, efectivamente, el empleo se haya mantenido en marzo pero a final de mes, debido a la falta de suministros y la huelga de transportistas, muchos trabajadores hayan ido al paro. También podemos estar ante un proceso de adaptación de las empresas a la reforma laboral, lo que hace que muchos empleados tengan que pasar temporalmente al paro.

El efecto de la huelga de transportistas, por otro lado, no se observa en la evolución de los ERTE. Hay menos personas afectadas por esta situación a 31 de marzo que en el último día de febrero, concretamente 2.798. En Andalucía aún quedaban 12.467 trabajadores en ERTE en el último mes de su aplicación por el Covid (a partir de este mes entra en juego un mecanismo nuevo). De ellos, solo 6.202 no tenía ninguna actividad laboral; el resto tenía reducción de jornada. No hay datos sobre los autónomos en cese de actividad, ya que febrero fue el último mes del régimen creado para la pandemia. Ahora se aplica otro sistema nuevo y el Ministerio de Inclusión no ofrece estadística alguna.

La evolución anual