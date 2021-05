La Seguridad Social oferta más de 700 plazas de empleo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de dos procesos selectivos para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.

El primero de estos procesos está destinado a cubrir 300 plazas por el sistema general de acceso libre, mientras que el otro oferta 431 plazas por el sistema de promoción interna. Estas plazas están comprendidas en el Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 y en el Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020.

La convocatoria detalla las bases de la misma, así como los requisitos para participar en los procesos, los plazos y las instrucciones para presentar las solicitudes, la composición del tribunal, la descripción de los procesos selectivos y el temario.

El primer ejercicio se celebrará en un plazo máximo de cuatro meses

Estamos ante una nueva oferta de empleo público en tiempos en los que acceder al mercado laboral es bastante complicado, por lo que se espera una gran demanda para acceder a los puestos vacantes.

Del total de las plazas convocadas se reservarán 18 del sistema general de acceso libre y 22 del sistema de acceso por promoción interna para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad, por el sistema general de acceso libre, no se acumularán a las de acceso general. Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad, por promoción interna, se acumularán a las de acceso general por promoción interna.

Temática y plazo de examen

En el caso de que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna queden vacantes no podrán acumularse a las de acceso libre. Los aspirantes que ingresen por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.

Derecho civil, derecho mercantil, derecho constitucional y comunitario, derecho administrativo, gestión financiera, administración de recursos humanos, derecho laboral y seguridad social forman los ocho bloques que incluye el examen, en los que entran un total de 79 temas.

El primer ejercicio se celebrará en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOE.

No es la primera oferta que lanza la Seguridad Social en los últimos meses. El pasado mes de noviembre también lanzó una convocatoria para vincular tu carrera profesional a la gestión de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, a la atención a trabajadores para aspectos fundamentales de su vida laboral o, incluso, tener la oportunidad de ocupar un puesto en un buque hospital. Más de 300 puestos más a los que se añadirán los de ahora. Y es que, tal y como explicó el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, el objetivo es adaptar los medios técnicos y humanos de la Seguridad Social, que cuenta con 26.000 empleados, y comenzar un proceso de modernización y adaptación a la sociedad actual.