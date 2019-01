Garrido no cederá ante "radicales podemizados" al frente del taxi

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha advertido al colectivo de los taxistas que no va a ceder al "chantaje" y ha aseverado que si pretenden eliminar al sector de los vehículos VTC, la respuesta va a ser "no" en relación a una aceptación de sus demandas.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foto Justicia de ICAM, donde ha señalado que mirarán y revisarán el acuerdo puesto encima de la mesa por parte de los taxistas. Tras ello, ha señalado que parte del colectivo se está equivocando en las reclamaciones que se están pidiendo, así como en la elección de sus interlocutores, que está en manos de "radicales podemizados".

"El mundo cambia para todos y si nos empeñamos en parar el mundo, nos habremos equivocado. Es un error muy grave, sigue girando. Si algo ha caracterizado a este Gobierno ha sido la de llegar a acuerdos. Hemos firmado decenas de acuerdos con todos los sectores", ha recalcado el jefe del Ejecutivo madrileño, quien seguidamente ha reiterado que jamás se han encontrado con un sector que pretende eliminar a otro.

En esta línea, ha subrayado que están de acuerdo con negociar con los taxistas siempre y cuando sea para el respeto de sus derechos, pero ha reseñado que no lo harán si pretenden lo contrario. "No vamos a ceder a la coacción ni al chantaje. Ni en el día uno ni en el día diez. Si pretenden eliminar un sector, la respuesta va a ser no", ha apostillado.

Además, ha apuntado que no es "razonable" que quieran quitar la competencia por el hecho de que les venga bien, indicando que para el Gobierno regional es algo "inaceptanble". Seguidamente, ha afeado que en Cataluña hayan accedido a sus demandas, resaltando que "Cataluña camina desde hace años hacia la edad media".

"Está en las antípodas de lo que es Madrid. Madrid crece más que nadie porque creemos en la libertad de elección de los ciudadanos", ha señalado Garrido, quien ha criticado además que ayer un "grupo de taxistas radical" quemaran una camiseta con una foto suya.

Sobre este incidente, ha querido recalcar que estas personas no presentan a los taxistas, reseñando que era un grupo "radical y podemizado". "Ese grupo no cuenta ni con mi desprecio", ha dicho.