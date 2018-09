Juan Manuel Funes: "El Power Astrea mejora la combustión de fuel"

Innovation Talks 8X8, el concurso de talentos impulsado por Grupo Joly y BBVA, ha premiado este año a la empresa jiennense Innoeco Synergy con este prestigioso galardón en la categoría de Producción y Distribución. Su director, Juan Manuel Funes, natural de Lahiguera (Jaén), detalla las claves por las que su compañía ha conseguido unificar las tecnologías más innovadoras para ofrecer soluciones de ahorro energético y de combustible sin dañar el medio ambiente. Todo esto es posible gracias al producto Power Astrea, un pequeño dispositivo que hace que la ecología y los beneficios económicos y productivos vayan cogidos de la mano.

Power Astrea es un dispositivo formado por una combinación de materiales nobles, que en contacto con el combustible, actúan como inhibidores de campos de influencias externas, electromagnéticos o radioeléctricos. “Hemos pasado tres años en fase de desarrollo. En Andalucía, hemos trabajado con empresas y administraciones públicas con resultados impresionantes. Y, una vez que los clientes nos dieron su testimonio favorable, decidimos lanzar el dispositivo al mercado. Lo que hacemos con el Power Astrea es inyectar el combustible en cualquier vehículo, incluidos los barcos, y mejorar esa combustión de fuel. Tiene tres años de vida útil, se ahorra mucho en combustible y la combustión es más ecológica, porque el dispositivo disminuye el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Tenemos el caso de un cliente que, en 20 días, ha ahorrado ya 4.000 euros en el uso de sus vehículos”, pone de relieve Funes.

Así, este producto de Innoeco tiene tres beneficios: ahorro económico;reducción de emisiones a la atmósfera;y disminución y prevención de averías. “El Power Astrea no es un filtro, sino un depósito o aditivo de forma sólida. Si el gasoil es malo, no te lo mejora, pero sí que atrapa toda la carga externa. Se va acumulando con el tiempo, no con los kilómetros”, comenta el director de Innoeco. De hecho, la cooperativa Las Marismas de Lebrija sacó un ahorro del 35% y lo utilizaron en sus máquinas (excavadoras, cosechadoras...) durante la campaña del algodón. “El dispositivo aumenta la potencia por el óptimo aprovechamiento de la combustión”, añade Funes.

Utilizando los últimos avances en tecnología química aplicada a los combustibles fósiles, Innoeco ha dado un paso más lanzando la gama de productos Hinorom que ya se comercializan en estaciones de servicio y en la web, con importantes ventajas económicas y de calidad respecto a otros productos del mercado.La empresa ofrece una grama de tratamientos y aditivos para carburantes que permite a cualquier usuario convertir un combustible low cost en un producto Premium de máxima calidad, para aprovechar toda la potencia de cada gota desde sólo 1 céntimo de euro por litro, lejos de los 8 a 12 céntimos por litro que un combustible Premium incrementa su precio en gasolineras de las principales marcas. Con Hinorom, las estaciones de servicio libres y los usuarios finales toman el control sobre su carburante.

Además, Innoeco permite a cualquier ciudadano formar parte de la empresa, pudiéndose hacer embajador de la marca y recibiendo recompensas por ayudar a preservar el medio ambiente. Hay quien ya ha encontrado, como embajador de Innoeco, una fuente de ingresos incluso superior a la de su trabajo habitual. Toda la información sobre cómo ganar dinero siendo embajador se encuentra en la página web www.innoeco.es.