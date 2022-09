Universidad y empresas, alineados en el camino hacia la digitalización

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las universidades y la docencia en general en el camino hacia la digitalización en el que estamos inmersos? ¿Hasta qué punto es importante la colaboración público-privada en iniciativas para impulsar la innovación y la tecnología entre los jóvenes y promover la captación de talento?

A éstas y otras cuestiones similares dieron respuesta varios expertos en el desayuno de redacción Cátedras Telefónicas: impulsando la innovación y el talento andaluz, organizado este pasado miércoles por Grupo Joly y Telefónica en la sede de Diario de Sevilla. Representantes de Telefónica España y de cuatro universidades andaluzas se reunieron para analizar la importante aportación a las universidades andaluzas de las Cátedras Telefónica, una iniciativa de la empresa de telecomunicaciones que, desde el año 2001, sirve como instrumento de formación, investigación y transferencia de conocimiento con un objetivo común: el impulso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nuestra sociedad desde una óptica multidisciplinar.

Moderado por el redactor jefe de Andalucía y Panorama de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, la jornada contó con la participación de cinco expertos: Paz Bringas, gerente de Acción Institucional, Relaciones Públicas, Universidades y Red Cátedras Telefónica de Telefónica España; Nuria Rodríguez, directora de la Cátedra Telefónica 5G Redes de Nueva Generación y Tecnologías de la Información de la Universidad de Málaga y también directora del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga; Carlos León, director de la Cátedra Telefónica Inteligencia en la Red de la Universidad de Sevilla y director de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla; Pedro García, Director de la Cátedra Telefónica Inteligencia artificial, ciberseguridad y sociedad cognitiva de la Universidad de Granada y director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de Granada; y María del Mar Cerbán, vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, en representación de la cátedra Economía azul y puertos inteligentes, que está adscrita a dicho Campus.

Todos los participantes destacaron la relevancia de la transversalidad que tienen estas cátedras

El punto de partida fue concretar en qué consiste la Red de Cátedras Telefónica y cuáles son sus objetivos y métodos de trabajo. En este sentido, Paz Bringas recordó que estas cátedras son instrumentos de colaboración entre la universidad y las empresas para el desarrollo de actividades de innovación y transferencia de conocimiento. “Actualmente contamos con 24 cátedras en 26 universidades públicas y privadas en España”. En concreto, las Cátedras Telefónica en Andalucía ofertan cuatro especializaciones relacionadas con las TIC’s: Inteligencia en la red (Universidad de Sevilla), Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y sociedad cognitiva (Universidad de Granada), 5G, redes de nueva generación y tecnologías de la información (Universidad de Málaga), y Economía azul y puertos inteligentes (Universidad de Cádiz).

“Trabajamos en red. Creemos en la importancia de que se generen sinergias, trabajar en red nos permite tener mayor impacto en todo el territorio nacional”, explicó Bringas. “Una cátedra no funciona bien si no involucras a todos los estamentos de la universidad. Es muy positivo ese trabajo transversal en red que hacemos”. Recordó que uno de los muchos ejemplos de ese networking que propician las cátedras es el macro encuentro anual que organiza Telefónica en el que pueden participar todas las universidades de la Red, desde los rectores hasta los estudiantes. “Creo que el número de cátedras que tenemos es una muestra del compromiso y apuesta firme de Telefónica por la relación entre Universidad y empresa, que cada vez va a más”, añadió.

La cátedra más veterana

Cada uno de los representantes fue desgranando las características de su cátedra y aportando sus impresiones sobre los éxitos de las mismas. Carlos León, director de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla explicó que la cátedra Inteligencia en la Red de la Universidad de Sevilla, la más veterana en Andalucía, comenzó en 2009 “pensada con un un enfoque capaz de cubrir varias aplicaciones desde el punto de vista de la Tecnología: smart cities, el medioambiente, salud digital y aprendizaje y digitalización”, aclaró.

"Realizamos actividades muy diversas: seminarios, conferencias en grados y Másters, cursos de especialización... En el ámbito de la transferencia de conocimiento y la investigación procuramos enlazar las necesidades de las empresas o las ideas que tiene Telefónica, con las necesidades del ámbito universitario, por ejemplo, ofrecemos financiación a grupos de investigación para el desarrollo de tecnologías, sin perder el rigor académico”, sin olvidar todo lo relativo a la inserción de los egresados, como becas de inserción, programas... “Siempre organizamos cualquier actividad con la visión puesta en que esté conectada con el tejido productivo”, añadió el director de la Politécnica.

Desde la Universidad de Málaga, Nuria Rodríguez, describió la Cátedra 5G, redes de nueva generación y tecnologías de la información como un programa “muy transversal, que nos permite integrar todo tipo de tecnologías, desde inteligencia artificial hasta realidades inmersivas... que se pueden aplicar a cualquier ámbito profesional”. Para la directora de departamento de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía, “Málaga ha construido su imagen en torno a un hub tecnológico y un hub cultural. Por eso pensamos que la cátedra ahí encaja muy bien, puede ser un buen actor. Por ejemplo, nos hemos reunido con los principales museos de la ciudad para ver de qué manera podemos complementar sus necesidades en transformación digital.

Por su parte, Pedro García, habló sobre la Cátedra Telefónica de la Universidad de Granada, que analiza la transformación digital en la sociedad del conocimiento y el impacto de la inteligencia artificial. Es un programa de reciente creación en la UGR (julio de 2021) que surgió ante la necesidad de la búsqueda de talento que tienen las empresas tecnológicas. “Hay una alta demanda de nuestros profesionales. Las empresas se acercan a nuestra Escuela buscando a gente porque es que no tienen gente capacitada. Tenemos que caminar hacia esa transversalidad de la que hablamos, y eso es lo que desarrollaremos en los próximos años.

También la Universidad de Cádiz se ha sumado desde este verano a la Red de Cátedras Telefónica con el proyecto Economía azul y puertos inteligentes, del que habló Mª del Mar Cerbán. Con esta cátedra “consolidamos una alianza estratégica con Telefónica en un ámbito que consideramos prioritario: la economía azul y el desarrollo de puertos inteligentes”. La vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras (UCA) hizo hincapié en el principal rasgo de este proyecto: “que está más enfocado a la formación. Pretendemos que sea una cátedra más formativa e integradora, no sólo desde el punto de vista de la ingeniería, sino que sea multidisciplinar. Tenemos dos puertos claves como son Algeciras, el primero de España, y Bahía de Cádiz; de ahí que nuestra cátedra incluya también a los puertos”, matizó.

“Los ‘soft skills’ en TIC’s son fundamentales para los estudiantes” para lograr buenos empleos

En el debate se puso también en valor la aportación de Telefónica a las universidades en esta transición hacia lo digital, y se analizó hasta qué punto los docentes y los alumnos están formados en competencias digitales, las llamadas soft skills. Para Paz Bringas, “está claro que la digitalización está en todos los ámbitos: el mar se digitaliza, el arte, la historia... No es un espacio reservado para las STEM, este conocimiento debe estar en todos los grados”. Nuria Rodríguez avaló esta opinión: “ya no debe hablarse sólo de STEM, sino de STEMAH, con A de Arte y H de Humanidades, no solo debemos formar en soft skills a los estudiantes stem, también a los de humanidades”.

En esa línea, Bringas recordó que desde Telefónica con estas cátedras “asesoramos en la elaboración de títulos propios y másteres, en todas sus fases, y participamos en consejos asesores en las universidades que nos lo solicitan. Al final, el objetivo es alinear la oferta formativa con las demandas existentes en el mundo empresarial”. Para Carlos León, “pese al acelerón digital que ha supuesto la pandemia para todos, aún hay carencias digitales entre el profesorado”, y Pedro García opinó que aunque “es cierto que, en general, competencias digitales tenemos suficientes, lo que hace falta quizás es más formación en ética, en el buen uso de esas tecnologías”.

Por último, sí hubo acuerdo en reseñar el alto índice de digitalización que tiene Andalucía, y España en general, y en la necesidad de retener el talento joven en nuestro país. Aquí Paz Bringas concluyó con una reflexión importante que da pie a otro debate: “Se da una gran paradoja, que tenemos un paro juvenil muy elevado, pero una demanda de puestos de trabajo que no se están cubriendo. En eso, las TIC’s juegan un papel clave”.