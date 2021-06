"En Andalucía no veo más que cosas positivas"

"En Andalucía no veo más que cosas positivas de cara al futuro. En el turismo se está notando ya y yo lo he notado también, porque he intentado veranear en Sancti Petri y está todo ocupado", afirmó Juan José Toribio cuando analizó la probable evolución futura de las comunidades autónomas. Respecto al turismo, el economista del IESE dijo que "no hay sector con mayor futuro". "No estoy en contra de reindustrializar nada pero sí me parece que el turismo tiene un futuro espléndido", dijo, para añadir a continuación que "no es un factor de volatilidad, lo es si viene un virus o una guerra, pero eso todos los sectores lo tienen". Emilio Ontiveros, por su lado, abogó por mejorar la calidad de la oferta para conseguir más ingresos con menos visitas, "algo que Andalucía está consiguiendo frente a otras regiones". Además, llamó a no olvidar otras potencialidades de Andalucía como la del sector primario, el sector aeronáutico y un sistema universitario con mucho margen de mejora.