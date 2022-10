El aceite de oliva registra récord de ventas a las puertas de una campaña muy complicada

Las salidas acumuladas de aceite durante la campaña de comercialización en España (octubre de 2021-septiembre de 2022) ascienden 1.665.190 toneladas, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Supone un récord histórico y habla muy bien de la salud del sector, que eleva el volumen de ventas en un contexto inflacionario.

En el mes de septiembre, con ligeros aumentos de precios en origen, las ventas tanto en España como fuera se han situado en el entorno de las 143.540 toneladas (con unas importaciones de 13.000), lo que supone, también, un récord para un mes de septiembre, según informan UPA Andalucía y Asaja Jaén.

Asaja Jaén, en concreto, indica que la comercialización media durante estos doce meses de campaña se sitúa en 138.770 toneladas mensuales, un ritmo muy alto si se tiene en cuenta que en un año normal puede situarse entre las 100.000 y las 120.000 toneladas.

"Sin duda estamos ante la mejor campaña de comercialización y volumen económico generado en el sector oleícola, con precios que no paran de subir”, afirma el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y secretario general de UPA Andalucía Cristóbal Cano.

En el caso de la producción, la campaña se cierra con 1.491.561,93 toneladas, un volumen que permite tener unas existencias (enlace de campaña) de 453.420 toneladas (218.345 en almazaras; 224.142 en envasadoras y 10.933 en el Patrimonio Comunal Olivarero 10.933), 127.450 toneladas menos que en agosto. Este casi medio millón de toneladas en 'stock', una cifra correspondiente a un año normal, permitirá amortiguar el golpe que supondrá la disminución drástica de la producción en la campaña 22-23. El Ministerio de Agricultura prevé que sea de 780.842 toneladas, 708.000 toneladas menos que en la campaña anterior. En teoría, esta circunstancia posibilitará que los precios en origen sigan altos e incluso aumenten (ahora están 3,96 euros el kilo el virgen extra y 3,86 el virgen, según los últimos datos disponibles) pero también puede provocar tensiones en los mercados porque no abundará el aceite disponible.

Luis Carlos Valero, presidente de Asaja Jaén, asegura que, con estos datos, "el mercado se tendrá que regular, y se regulará por precios o con el desvío del consumo a otras grasas; no creo que lleguemos a que se desabastezca el mercado pero se complica mucho la comercialización de aceite de oliva envasado".

No parece que el aforo del Ministerio de y de la Junta (que prevé 587.000 toneladas de producción para Andalucía) vaya a errar. Y Cristóbal Cano no es optimista. “La situación estructural de sequía que estamos padeciendo nos hacen temer por el futuro. De seguir el campo sin lluvia, solo con lo poco que ha caído en los últimos días, mucho tememos que no se van a mejorar los datos del aforo, porque numerosas zonas de Andalucía se encuentran prácticamente sin aceituna", afirma. UPA prevé que la facturación se reduzca en 1.600 millones de euros en Andalucía y que también haya una afectación grave para el empleo.