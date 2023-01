Así ha afectado al tráfico aéreo del país el primer día de huelga de los controladores

Los controladores aéreos de las torres de control privadas de los aeropuertos españoles están en huelga. Este lunes ha arrancado la primera jornada de protesta convocada por los sindicatos USCA y CCOO, que se repetirá, si no hay acuerdo, los días 6, 13, 20 y 27 de febrero, todos ellos lunes.

En total están llamados a la huelga 160 controladores de 16 aeropuertos: A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos (Madrid), El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez (Cádiz), Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell (Barcelona), Sevilla, Valencia y Vigo. En el caso de la torre de control de Sevilla afecta a 13 controladores, y a 12 en el caso de la de Jerez.

Esta primera jornada se ha desarrollado sin incidencias en el tráfico aéreo en el país. Fuentes de las dos empresas afectadas, Saerco y FerroNats, de los sindicatos convocantes y del gestor del tráfico aéreo en España, Aena, han coincidido al afirmar que esta protesta, en demanda de mayores salarios, no ha tenido ningún efecto en los vuelos ni en los usuarios finales.

En el caso de Sevilla y Jerez, fuentes de Aena confirman que la jornada ha transcurrido con normalidad y que la cancelación de un vuelo de Vueling procedente de Barcelona y con destino Sevilla la tarde de este lunes se debe a motivos ajenos a la huelga de controladores.

Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana oscilan entre el 18 % y el 84 %.

Fuentes de Saerco han señalado a Efe que todos los servicios se han abierto en la hora prevista y sin ningún retraso, de modo que se trabaja con normalidad en los aeropuertos cuyas torres son operadas por esta compañía.

FerroNats, por su parte, explica que la compañía ha organizado el trabajo y las plantillas de acuerdo con los servicios mínimos establecidos por Transportes y no hay afectación alguna a los usuarios finales.

En la representación sindical, fuentes de CCOO señalan que los usuarios no han notado la huelga, "que tampoco era el objetivo de esta protesta". No obstante, se quejan de que la aplicación de los servicios mínimos que ha hecho Saerco en particular "está yendo en menoscabo" del derecho de huelga.

El gestor de los aeropuertos Aena incidió en la misma dirección, al destacar la normalidad en el tráfico aéreo.

Tras una reunión el pasado jueves entre la representación de los trabajadores (USCA y CCOO) y la patronal APCTA -conformada por estas dos empresas, FerroNats y Saerco- las negociaciones del convenio siguen estancadas.

Saerco ofreció en la última reunión un incremento de salarios para los años 2021 (0%), 2022 (1%), 2023 (2%) y 2024 (2,5%) y señala que esta cifra acumulada (5,5%) "pone en grave riesgo la viabilidad de la empresa".

FerroNats se desmarca de Saerco y es más proclive a un acuerdo. De hecho ha "tendido la mano" para intentar cerrar el convenio pero para ello es preciso el acuerdo de las dos empresas, que son las únicas que forman la patronal.

El conflicto tiene su origen en la obtención por Saerco del lote de aeropuertos de Jerez, Sevilla, Cuatro Vientos, Vigo y A Coruña (antes en manos de FerroNats) con una propuesta económica inferior a la de sus competidores.

Según los sindicatos, Saerco conocía que el personal subrogado de FerroNats tenía unos salarios más altos y los respetó hasta finales de 2021, cuando dejó de aplicar el convenio sectorial de forma unilateral, lo que provocó una merma económica para la plantilla subrogada de más del 16 % de sus salarios.

Los pasajeros no tienen derecho a indeminación económica

Al tratarse de una huelga de controladores aéreos, por norma general, los pasajeros afectados no tienen derecho a una indemnización económica, ya que es personal externo a la aerolínea.

Según la ley que regula los vuelos que tienen salida o destino en la UE, los pasajeros tienen derecho a una indemnización adicional de hasta 600 euros en caso de retrasos de más de 3 horas en llegada a destino, cancelaciones sin aviso previo antes de los 14 días anteriores de la fecha de salida y aquellos pasajeros a los que se deniegue el embarque por overbooking provocado por la aerolínea.

La reclamación para la obtención de esta compensación económica puede realizarse con carácter retroactivo hasta tres años después de la fecha de vuelo.

Esta reclamación depende y puede variar según el motivo de la interrupción del vuelo. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas adversas o las urgencias médicas pueden eximir a la compañía aérea de la obligación de compensación.

En caso de huelgas, siempre que sea de personal de la aerolínea, los pasajeros sí tienen derecho realizar sus reclamaciones económicas.

Recientemente AirHelp ha publicado una guía que recoge todos estos puntos y que puede ayudar a los viajeros a comprender su situación y obtener compensaciones por los vuelos retrasados, cancelados o denegaciones de embarque.