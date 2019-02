Los tres andaluces que forman a cien mil alumnos en todo el mundo

No son sólo ellos tres. Está claro. Están su equipo de trabajo y 65 profesores, todos en activo. Y los inversores. Pero, sobre todo, ellos tres. Jesús Lucas, Manuel Agudo y Víctor Humanes han logrado en sólo cuatro años (o seis, según se mire) formar a más de cien mil alumnos en cincuenta países –muchos españoles emigrados– en algo tan complejo y poco accesible como es el conocimiento de las diferentes áreas de las tecnologías de la información (IT).

Su ahora exitoso proyecto "nació por un error". Casi sin quererlo, Lucas y Agudo clavaron el famoso mandamiento de los emprendedores: "Equivócate mucho, rápido y barato".

En 2013, que aunque parezca cercano, en el mundo de las nuevas tecnologías es toda una generación, los dos compañeros de trabajo idearon un marketplace de vídeos formativos con carácter generalista. Ellos sólo ofrecían la plataforma, donde otras personas colgaban sus cursos y, otras, los adquirían.

Aprendieron que había una enorme comunidad deseosa de este tipo de formación. Pero se equivocaron en todo lo demás. Lo mejor es que la lección no les costó dinero. "Entendieron que cuando haces algo horizontal que le puede valer a cualquier usuario, necesitas una gran cantidad de recursos para llegar a todos", explica Víctor Humames. Este joven emprendedor andaluz se unió precisamente al proyecto cuando pusieron algunas de las bases que aún perduran.

Septiembre de 2014. Deciden crear formación específica de IT, donde el hambre por estar a la última es de ámbito mundial. También tienen claro que quieren controlar la calidad de los contenidos y que la estrategia era:"Crear, crecer y monetizar".

Unos meses más tarde, nace formalmente OpenWebinars. Unen en su nombre el uso de tecnologías open source y el concepto de seminarios web. "Las claves para acertar en la segunda ocasión, tras el primer fracaso, fueron la creación de una plataforma especializada únicamente en formación IT en español y la generación de una gran comunidad muy interesada en la temática", explican.

El resto es ya historia reciente del emprendimiento andaluz. Los fundadores aprovecharon muchas de las herramientas que la comunidad ofrece a este tipo de proyectos basados en las nuevas tecnologías. Participaron en la Startup Weekend Sevilla, se alojaron un año en el Espacio RES de Sevilla y fueron "acelerados" durante otro en El Cubo, que impulsa la Junta y Telefónica.

Regalan todo el contenido a los estudiantes de FP Las becas están enfocadas a aquellos que la falta de formación específica y actualizada les impide encontrar el trabajo que buscan. Es una carrera contra la velocidad a la que avanza la tecnología. Así, cualquier estudiante que curse el segundo año de Formación Profesional puede solicitar la beca y, sin ningún coste, acceder a todo el catálogo. "Lo vemos como una acción de responsabilidad social corporativa. Somos conscientes del problema que existe entre los estudiantes al no terminar sus estudios reglados con cierta formación vital para acceder a las empresas", explica Víctor Humanes, fundador de OpenWebinars.

"Un año en El Cubo fueron como tres afuera. Nos llevaron a eventos muy importantes, la mentorización fue muy eficaz, logramos nuestro primer inversor, etc. Estamos tan agradecidos que somos la primera empresa que ha pasado de ser acelerada a ejercer de mentora", cuenta Humanes.

En esa etapa vieron, por ejemplo, que el mercado demandaba que el producto se vendiera por suscripción, con todo el catálogo por un pago mes a mes. Una escuela tipo Netflix.

En ese momento, ya habían logrado la mitad de sus objetivos primordiales de la actualidad: Conferirle "superpoderes" a profesionales normales de IT. "Queremos llegar donde no llega la formación reglada", explica Humanes. Esto es, ofrecer contenido formativo y específico de un modo organizado, que es muy difícil de obtener a no ser que sea en inglés y de forma caótica a través de las inabarcables fuentes de información de existen en internet.

El siguiente paso lo supuso el ofrecer esta formación a las empresas. "Nos daba miedo porque en este área funciona aún mayoritariamente la venta tradicional", recuerda Humanes.

Al final, en parte las empresas acudieron a ellos, y, en parte, ganaron confianza, y se decidieron a ofrecer su producto con un nuevo formato: "Vendemos pupitres. Una empresa contrata un pupitre por 490 euros y ese pupitre lo enlaza a un empleado. Cuando este empleado concluye su formación, otro empleado puede usar el pupitre. Con 10 licencias –pupitres–, una empresa puede formar a 50 empleados fácilmente", explica orgulloso de contar ya entre sus clientes a compañías como Cruz Roja, Telefónica, Globalia o LaLiga.

El objetivo es acabar con el "canibalismo" que existe entre las empresas de IT por la incapacidad de generar y retener el talento. En esta línea de negocio es donde OpenWebinars está volcando sus esfuerzos. Esperan añadir entre 60 y 70 cursos este año que acaba de comenzar. El siguiente objetivo es conquistar México.