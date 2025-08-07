Desde CaixaBank hasta Santander o BBVA: esta es la fecha en la que cada banco pagará el paro en agosto de 2025

El pasado mes de mayo, las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registraron un total de 2.454.883 personas en desempleo, lo que representa un 6% menos que el año anterior. Aunque este descenso general resulta alentador, lo cierto es que son muchas las que continúan pendientes de cobrar el paro en agosto de 2025.

De acuerdo con los plazos previstos por la administración, el SEPE realiza este pago entre el 10 y el 15 de agosto. Sin embargo, como el día 10 coincide en domingo, es posible que algunos bancos retrasen el ingreso hasta el lunes 11; mientras que otros pueden adelantarlo al jueves 7. Por lo tanto, conviene consultar esta información directamente con la entidad bancaria que corresponda.

¿Qué día se cobra el paro en agosto de 2025?

Teniendo en cuenta la variación que podemos encontrar entre unas compañías y otras, podemos ver a continuación la fecha prevista por cada banco para este mes de agosto:

Banco Santander : a partir del jueves 7 de agosto.

Openbank : a partir del jueves 7 de agosto.

Banco Mediolanum : a partir del jueves 7 de agosto.

Bankinter : a partir del viernes 8 de agosto.

BBVA : a partir del viernes 8 de agosto.

Unicaja : a partir del viernes 8 de agosto.

Caja Rural : a partir del viernes 8 de agosto.

Cajasiete : a partir del viernes 8 de agosto.

Caja de Ingenieros : a partir del viernes 8 de agosto.

Deutsche Bank : a partir del viernes 8 de agosto.

Evobank : a partir del viernes 8 de agosto.

Cajamar : a partir del viernes 8 de agosto.

Kutxabank : a partir del viernes 8 de agosto.

N26 : a partir del viernes 8 de agosto.

Cajasur : a partir del viernes 8 de agosto.

CaixaBank : a partir del domingo 10 de agosto.

Imaginbank : a partir del domingo 10 de agosto.

Ibercaja : a partir del lunes 11 de agosto.

Abanca : a partir del lunes 11 de agosto.

Banco Sabadell : a partir del lunes 11 de agosto.

ING: a partir del lunes 11 de agosto.

Cómo consultar el pago de las prestaciones en agosto de 2025

El cobro del paro puede suponer una inquietud para muchas personas, especialmente si se retrasa. Para evitar que esto suceda, es importante tener los datos personales y bancarios actualizados en la sede electrónica del SEPE. Además, existen otros motivos por los que el pago podría no llegar en el momento previsto:

Haber agotado la duración máxima de la prestación o subsidio.

Compensación de cobros indebidos detectados por el SEPE.

Sanción por no sellar la demanda de empleo o por incompatibilidades.

Inicio de un trabajo que no se ha comunicado al SEPE.

Existencia de una "clave de impago" pendiente de regularizar.

Ahora bien, para comprobar el estado del pago de las prestaciones, así como su cuantía y las fechas previstas de cobro, los interesados pueden dirigirse a la sede electrónica del SEPE. Una vez en la web oficial, únicamente deberán identificarse mediante certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. En caso de que no se disponga de ninguna de estas acreditaciones, también pueden dirigirse personalmente a las oficinas administrativas o llamar a los teléfonos oficiales de atención.