"Debemos ser responsables y consumir la energía que necesitamos"

El planeta pide a gritos un cambio en los hábitos de las personas, unos hábitos que deben girar en torno a la sostenibilidad. En este caso, el consumo eléctrico necesita ser eficiente y, para ello, es fundamental no derrochar, algo que permite además mejorar la economía doméstica. Para saber más sobre esta temática hemos podido contar con el testimonio de Julio Moratalla, Director de Atencón al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura.

–¿En qué beneficia este cambio normativo de peajes?

–Es una apuesta clara por la sostenibilidad. Hasta la fecha, los gobiernos de los últimos 30 años han intentado tomar medidas para repartir el consumo eléctrico entre las distintas franjas horarias. El problema de que se concentre el consumo eléctrico en determinadas horas y días de la semana radica en que la electricidad hay que generarla en el momento en el que se consume, no se puede almacenar, por lo que hay que sobredimensionar la infraestructura eléctrica para poder dar respuesta a esos momentos puntuales de demanda. Teniendo esto presente, si entre todos conseguimos que en cada tramo horario exista un cierto equilibrio de consumo, se necesitarían menos centrales de generación y líneas eléctricas para responder a esos picos de demanda, con lo cual el recibo de la luz se abarataría y el efecto del calentamiento global se mitigaría al tener muchas menos instalaciones eléctricas en funcionamiento.

–¿Cómo aplica el cambio de peajes al mercado libre o al mercado regularizado?

–Esta nueva regulación afecta más al mercado regulado, que en España es bastante atípico. Cada hora Red Eléctrica de España (REE) fija un precio al kilovatiohora en función de una subasta que hace para ver la demanda prevista y las plantas de generación que pueden entrar en funcionamiento para cubrirla. En este sentido, el mercado regulado lo que hace es aplicar ese precio a cada cliente y en cada tramo horario, según la nueva normativa. Si hacemos referencia al mercado libre, lo que existen son unos contratos con precios fijos, con un año de duración en la mayoría de los casos. Por tanto, el que tiene un contrato en el mercado libre, no le afecta para nada este cambio regulatorio o le afecta muy poco.

–¿Cuánto ahorras al bajar la potencia eléctrica?

–Cada kilovatio que se baja son cinco euros de ahorro al mes, que son unos sesenta euros al año. Puede parecer poco, pero si se consigue bajar tres kilovatios, ya estamos hablando de casi doscientos euros al año. Por tanto, es esencial este aspecto porque no somos conscientes de lo que estamos contratando y ahí existe una posibilidad real de ahorro, que además es inmediata. Para las personas que no saben la potencia concreta que necesitan, hay muchos métodos de cálculo, como la App de infoEnergía de Endesa que asesora de manera personalizada y gratuita en aspectos de consumo y de potencia.

–¿Cómo puede saber un cliente de Endesa en qué consiste esta nueva normativa y cómo le afecta a su caso particular?

–Todos los clientes de Endesa están recibiendo una carta con los cambios y cómo les afectan. Esto va dirigido tanto a los clientes de mercado regulado como a los clientes de mercado libre. Somos conscientes de que, en general, este cambio normativo ha provocado cierta alarma social y, por tanto, vemos necesario que cada cliente esté informado individualmente de cómo se aplican en su contrato. En este sentido, recomendaría no tirar las cartas e incluso ponerlas en la nevera, si es necesario, hasta poder memorizar dichos periodos horarios.

–¿Qué consejos de consumo pueden impactar positivamente en la factura eléctrica?

–Hay muchos, pero vamos a centrarnos en los esenciales. Lo primero es intentar trasladar consumos a las horas valle para fomentar el ahorro económico. En esta franja el kilovatio hora cuesta unas tres veces menos que en las horas punta, pero no es necesario poner la lavadora a las 03:00 (ríe). Si una familia tiene pocas personas, algo tan básico como poner la lavadora se puede concentrar en el fin de semana o a primeras horas de la mañana. Además, es importante señalar que hay tres tramos horarios: el caro, el barato y el normal. En este sentido, las horas llano tienen el mismo precio que tenían antes, en ellas ni se gana ni se pierde.

–Hay mucha desinformación y la gente sólo lo centra en el ahorro, aunque realmente es un cambio en los hábitos...

–Exacto. Esto va de cambiar los hábitos. Debemos ser responsables y consumir la energía que necesitamos, es decir, ser eficientes y no derrochar. Con este cambio de hábitos también se puede ahorrar en la economía doméstica. Por ejemplo, de cara al verano, todo lo que se pueda desconectar, hay que hacerlo: televisión, ordenadores, red wifi... si atendemos a estos consejos, se puede ahorrar en torno a un 8% del consumo. En relación con el aire acondicionado, cada grado de temperatura que descendamos supone un 8% de incremento de consumo. Para esto la recomendación es mantener una temperatura seca, de unos 26º y no pasar frío. Otro consejo muy básico es que, si no podemos desenchufar la nevera cuando nos vamos de vacaciones, lo que debemos hacer es llenarla con botellas de agua que regulan el frío y hacen que el motor no funcione tanto porque el termostato no lo arranca.

–Todo esto también se hace por temas de sostenibilidad...

–Si conseguimos equilibrar los consumos en los distintos tramos horarios ayudaremos a cubrir la demanda solo con energías no contaminantes. Hay que tomarse con seriedad este tema porque es algo que nos va a beneficiar a todos. Si queremos descarbonizar la vida, nuestra industria y nuestros consumos, debemos seguir este camino. Si no somos capaces de ir a un consumo mayoritario de energía renovable, los objetivos del mundo sostenible van a ser difíciles de alcanzar.