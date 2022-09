Casos de éxito en Amazon de empresas andaluzas

Sólo Cataluña y Madrid, con algo más de 3.000 y de 2.700 compañías superan a Andalucía en presencia en Amazon, que está al mismo nivel de la Comunidad Valenciana, ya que Andalucía tiene más de 2.000 empresas y el 45% de esas pymes que venden en Amazon lo hacen desde fuera de las provincias de Sevilla y Málaga. Estos son algunos de los casos de éxito de pymes andaluzas presentes en Amazon.

Nortembio: El 95% de las ventas de la compañía provienen de Amazon

Nortembio es una compañía de El Puerto de Santa María que vende productos naturales con certificación ecológica respetuosos con el medio ambiente. Al año de su fundación se unió a Amazon y hoy el 95% de sus ventas provienen de su marketplace. destaca su CEO. La empresa espera cerrar este año “con una facturación de 8 millones de euros y expandirse a Estados Unidos en 2023 de la mano de Amazon”, dice Vázquez.

Pago de Espejo: Un crecimiento exponencial de las ventas de aceite dentro y fuera de España

Pago de Espejo es una empresa familiar de Jaén formada sólo por mujeres que ha visto crecer exponencialmente sus ventas. “En 2021 representaron el 30% del total”, explicó Mercedes Minchón Espejo, CEO de esta compañía con 100 años de historia y que comercializa una línea de aceite de alta calidad. Vender en el extranjero fue la razón de acudir a Amazon: ya venden en siete países, entre Estados Unidos, Europa y Asia.

La Fábrica del cuadro: La venta ‘on line’ ha multiplicado por 37 el empleo

La Fábrica del Cuadro es una empresa sevillana de decoración que se encarga de diseñar y producir sus propios productos. Su negocio ha ido creciendo de la mano de Amazon: “Pasamos de tener un empleado a ser 37”, reconoce Daniel Hervás, fundador de la compañía. “Comenzamos en la cochera de una casa y ahora tenemos una nave de 4500 metros cuadrados”, precisó antes de añadir: “Si nosotros no hubiéramos empezado en este mundo, ahora no estaríamos donde estamos. Por eso hay que lanzarse al mundo on line”.