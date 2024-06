La CNMV ve conveniente que BBVA informe de los efectos para la opa si el Gobierno veta una fusión con Sabadell

Santander/La posibilidad de que BBVA compre el Sabadell mediante la opa hostil que ha lanzado pero no pueda ejecutar una fusión porque lo impida Competencia o lo vete el Gobierno existe. Por ello, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, afirmó este viernes en Santander, en la última jornada del curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que sería "muy conveniente" que el banco que preside Carlos Torres Vila incluya en el folleto de la opa sobre el Sabadell cuáles son los efectos para la operación si ésta llega a término pero no la integración de los dos bancos.

El presidente del BBVA dio por hecha al inicio del mismo curso de verano la opa sobre el Sabadell, al considerar que no tendrían problemas de autorización por parte de los órganos reguladores y supervisores si consigue el apoyo suficiente de los accionistas de la entidad que preside Josep Oliu. Además, reiteró que si se integran ambos bancos, obtendría sinergías relevantes. En la misma sesión del lunes, el ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, mantuvo la posición de frontal rechazo que mantiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha dicho que tiene la última palabra para autorizar una fusión.

El banco también ha reconocido que, en caso de una compra del Sabadell sin ejecutarse una fusión también tendría sinergias, aunque con menores ahorros. De hecho, si hay veto a la integración BBVA no tiene previsto retirar la opa.

Al abrirse esta posibilidad cierta, el presidente de la CNMV, admitió, a preguntas de los periodistas, que sería "muy conveniente" que en el folleto de la opa se incluya esa información y la conozcan los inversores, tanto los accionistas del Sabadell como del BBVA. Buenaventura no precisó cuán detallada debería ser esa información.

Además, Rodrigo Buenaventura abordó otra cuestión puesta de manifiesto en el seminario, la posibilidad de que BBVA lance la oferta a los accionistas del Sabadell en cuanto reciba el visto bueno de la CNMV y el Banco Central Europeo (BCE), sin esperar a conocer la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) y las exigencias que pueda poner a la operación.

El presidente del regulador bursátil español recordó que la ley de opas permite que la CNMV pueda dar luz verde a una oferta pública de adquisición aun cuando no se conozca el primer dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) al respecto de la operación. Si en la primera fase la operación, por su complejidad, no se autoriza, habrá una segunda y tercera fase. En esta última el Gobierno podría poner condiciones que ahora no están previstas.

Además recordó que en la práctica habitual es que se espere a saber qué dice la CNMC, porque el oferente, es "el primer interesado" en conocer la opinión de las autoridades de la competencia antes de lanzar la opa.

"En las últimas opas, los inversores se han pronunciado sabiendo lo que opina Competencia, por lo que no puedo asumir que va a haber un desfase. Creo que en las últimas veinte opas, ese desfase ha sido cero", rememoró el presidente de la CNMV, restando importancia a los plazos de la operación.

Buenaventura también se refirió, interrogado por los periodistas, por cómo podría afectar la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al BBVA y a su expresidente Francisco González por los contratos con empresas vinculadas al excomisario Villarejo. El presidente de la CNMV también consideró que este tipo de riesgo debe incluirse en la información que se facilita al mercado con la opa.

Así, recordó que desde 2015 la CNMV recomendó a las empresas cotizadas que informaran de las consecuencias de verse envueltas en presuntas irregularidades y le consta que el BBVA las ha seguido y está convencido de que seguirá haciéndolo.

Según Buenaventura, el BBVA debe incluir en la información a los inversores esta situación y el posible impacto y lo está haciendo ya, aunque, a renglón seguido, comentó que el folleto de la opa, "al ser ya un emisor del mercado", no tiene necesariamente que recoger todos los riesgos, pues la información ya está a disposición del mercado.

Lo "lógico y previsible" es que avise de ello y "lo importante" desde la CNMV es que haya transparencia e información a todo el mundo, y si puede estimar el impacto, pues también, aunque ahora mismo desconocemos cómo avanzará el proceso, hay muchas incógnitas.

Respecto a la denuncia del Sabadell ante la CNMV en la que acusaba al BBVA de incumplir la ley de opas por comentar que había sondeado el interés de grandes inversores en la operación, el presidente de la CNMV declinó comentar los trabajos en materia de supervisión, pero dijo que "en operaciones de este calado" habrá elementos que aclarar.

"Lo que trasladamos a los protagonistas de la opa es la necesidad de que haya un juego limpio y seguir las instrucciones del árbitro", en este caso la CNMV, aunque haya controversia en algunos aspectos.