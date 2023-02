El gran consumo pide al Gobierno que baje el IVA de la carne y el pescado

Las empresas de gran consumo han reclamado al Gobierno una rebaja del IVA "más agresiva y ambiciosa" y que se incluya a la carne y al pescado, que concentra el 34% de la cesta de la compra de los hogares españoles, para acelerar la bajada de los precios de la alimentación.

"Queremos que las rebajas del IVA sean más ambiciosas y agresivas y que empiece a afectar a otras categorías que son absolutamente fundamentales de la cesta de la compra como son la carne y el pescado. Si se baja el IVA del 10% al 0 ese impacto en el IPC sería de 4 puntos, mientras que si fuera del 10% al 5% sería de dos puntos, lo que demandamos es una bajada del IVA mucho más agresiva, porque la rentas mas bajas son las que tienen gasto de alimentación más alto", ha señalado el presidente de Aecoc, Ignacio González.

González también ha lamentado también las acusaciones que se han vertido contra los directivos y empresas de la distribución y del gran consumo.

"No nos estamos forrando y las acusaciones que sufrimos en el sector son gravísimas e inadmisibles. Hemos pasado de ser aplaudidos en los balcones y de comportarnos de forma impecable durante la pandemia a dos años después parece que somos los culpables de lo que nos pasa, cuando es una inflación de costes, que lo primero que ataca es a nuestros propios resultados. Hay que pensar y mandar un mensaje a la ciudadanía de que cuando un supermercado vende un euro gana entre 3-4 céntimos", ha explicado.

"Necesitamos medidas que incentiven el consumo de todos los días, será una crisis de volúmenes larga porque la inflación tardará en remitir. Todo el mundo ha lanzado sus planes de costes para ser más eficientes", ha avanzado sobre el escenario en el que se encuentran las empresas.

González ha valorado las medidas adoptadas por el Ejecutivo porque considera que todo lo "ayuda a bajar la cesta de la compra está bien". "El problema es ¿quién paga esta fiesta? Si partimos de que los márgenes son estrechos, al final vamos atacar a la sostenibilidad del sector, y por eso estamos argumentando a través de la bajada del IVA más fuerte y no olvidemos el extra de recaudación que está teniendo el Gobierno", ha puntualizado.

Respecto a las acusaciones de oligopolio, el presidente de Aecoc ha recordado que son un "sector ultracompetitivo". "No tenemos ciclos electorales, nosotros tenemos elecciones todos los días, los consumidores nos votan todos los días y si no les gusta el programa se cambian de tienda. No hay oligopolio y favorecemos la libre competencia", ha recalcado.