La digitalización, el primer paso para la internacionalización empresarial

La realidad objetiva, aquella que conocemos, como dijo Heisenberg, filósofo y físico alemán, “acaba de evaporarse”. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha tambaleado los cimientos de la economía y se abre ante nosotros una nueva verdad en todos los estamentos de la sociedad actual.

En el ámbito empresarial, las nuevas tecnologías han sido fundamentales a la hora de hacer frente a la pandemia. Por ello, en el día de ayer se celebró el desayuno de redacción sobre Transformación digital: El impulso hacia el futuro de las empresas andaluzas, organizado por Grupo Joly –editor de este diario– en colaboración con Telefónica. Este debate contó con grandes representantes del ámbito empresarial. Así, intervinieron Francisco Herrero León, Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla; Sergio Cuberos Lara, Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga; Javier Sánchez Rojas, Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez; y Joaquín Segovia, Director de Territorio Sur de Telefónica España.

Tras unas breves palabras de Magdalena Trillo, Directora de Granada Hoy, Subdirectora de Grupo Joly y, en esta ocasión, moderadora del encuentro, Los presentes quisieron aunar sus voces para dar a entender que Andalucía debe fusionarse, la comunidad debe aprovechar el impulso de las grandes ciudades para ser un polo de atracción económica. Este camino debe, según los expertos, construirse día a día y sus cimientos deben basarse en la integración de todo el territorio.

"La pandemia nos ha lanzado a las nuevas tecnologías y la labor de las Cámaras de Comercio es muy importante"

Una vez abordado el tema de la comunidad como nexo común, Joaquín Segovia, Director Territorio Sur de Telefónica España, dio su opinión sobre el papel que ha jugado la epidemia en la transformación digital en el mundo empresarial. En este sentido, Segovia afirmó que “antes de la crisis ya hablábamos de la necesidad de transformarnos digitalmente y de sus ventajas. Es más, hablábamos de que las empresas que no llevaran a cabo este proceso estaban destinadas a desaparecer”. Estas afirmaciones se han puesto de manifiesto durante todo el año porque “la tecnología ha hecho posible que, en un momento en el que la presencialidad desapareció, la ventana digital ha sido la única vía con la que nos hemos podido relacionar”. En relación a esto, comentó que “las empresas más digitalizadas han podido ser más resilientes y han podido aprovechar un momento en el que los hábitos han cambiado”. La transformación digital “se ha visto acelerada entre unos cinco y diez años, según los expertos”. Este proceso se ha podido llevar a cabo en empresas como Telefónica gracias a la disponibilidad de los servicios Cloud y sobre todo a la conectividad de fibra óptica, pero además España “cuenta con la mejor red de fibra óptica de Europa”. En definitiva, la pandemia nos cogió “con los deberes hechos”. Aun así, Joaquín Segovia concluyó su primera intervención apuntando que “disponer de la tecnología es la base, pero no es suficiente. Hay que apostar por ella y eso lo deben tener claro las empresas”.

El siguiente en tomar la palabra fue Javier Sánchez Rojas, Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez. Sánchez comenzó su discurso con una rotunda afirmación, “si se puede sacar algo positivo de la crisis es que sin Covid-19 iríamos mucho más retrasados en la necesidad de la transformación digital”. Otro de los temas que abordó fue el de la transformación digital y quiso poner en valor la figura de todos sus profesionales. “Todos hablamos de lo bien que nos fue en la pandemia con el soporte digital, pero el 16 y 17 de marzo del pasado año, sufrimos unos picos enormes de demanda en las redes de datos, y se pudo mantener operativa por el enorme esfuerzo de las mujeres y hombres que dan soporte para que la población no estuviera aislada”. A raíz de este nuevo escenario, el Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez aseguró que lo necesario es “aunar todos los esfuerzos para divulgar y sensibilizar, además de ayudar a las micropymes que son las que conforman nuestro tejido empresarial”.

Por su parte, Francisco Herrero, Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, fue cuestionado por la preparación de las empresas a nivel tecnológico y digital. En este punto, Herrero argumentó que “las empresas deben estar siempre preparadas e invertir dinero en las nuevas tecnologías”. La realidad es que muchas pequeñas empresas han caído tras la crisis sanitaria, pero el empresario “no debe morir. Debe resurgir de nuevo y estar preparado para próximas dificultades”. El coronavirus “nos ha lanzado a las nuevas tecnologías”, un hecho que se aprecia en los aspectos telemáticos que se están dando. “El personal está trabajando desde casa y la producción no ha cambiado”. Aunque cree que con la nueva normalidad será preciso “volver a las oficinas porque el contacto y la presencia son muy importantes”, la realidad es que “el teletrabajo nos ha abierto los ojos”. Por último, quiso referirse a la figura de las Cámaras de Comercio, organismos cuya “labor es muy importante y que hacen todo lo necesario y con las herramientas que tienen a su disposición para que las pequeñas empresas sigan adelante”.

"La crisis ha marcado un antes y un después y si no hemos sufrido más ha sido por las tecnologías y el avance digital"

Magdalena Trillo, moderadora del coloquio, preguntó a Joaquín Segovia por la debilidad de las empresas, su respuesta y la gestión de las mismas. En este sentido, Segovia explicó que “hay una diferencia enorme entre las grandes empresas, las pequeñas y las nuevas”. Por un lado, “una gran empresa tiene su director de ciberseguridad y planes de transformación digital, entre otras cosas. Las multinacionales tienen capacidades y personas con la cualificación necesaria para abordar todo tipo de proyectos”. Aunque Joaquín Segovia afirmó que con estas empresas también colaboramos en su digitalización porque “Telefónica es un referente, no sólo en las comunicaciones sino también en los servicios IT como Cloud y ciberseguridad”, las medianas y pequeñas empresas son un nicho clave y ofreció algunos datos. “El 62% de las mismas no cuenta con una estrategia digital establecida o el 26% carece de un responsable digital”. Según Segovia, los motivos principales por los que no se avanza en este campo son “la resistencia al cambio, los costes que supone dicha transformación o la falta de empleados capacitados en competencias digitales”. Con estas barreras interiorizadas, Telefónica “simplifica y ofrece unos servicios sencillos y ajustados a las Pymes en materias de Clouds o ciberseguridad”. En definitiva, se pretende “asesorar a las pymes y buscamos trabajar siempre con las Administraciones Públicas y las Cámaras para ver cómo podemos llegar a esas empresas para formarlas e informarlas de qué es la transformación digital y cómo te puede ayudar a gastar menos, ser más eficiente, tener más ingresos con la apertura a mercados nuevos y ganar en esa relación con el cliente, ahora, en un entorno digital”.

Grandes, medianas, pequeñas o nuevas empresas, la cuestión es unificar, hacer del sector un mundo más competitivo y evitar unas brechas que para Javier Sánchez “se abren cada vez más ya que el 96% de nuestro tejido empresarial tiene menos de cinco trabajadores”. Por ello, las Cámaras de Comercio tienen por delante el reto de ayudar a los pequeños empresarios en un marco donde abunda “una carencia de perfiles tecnólogos a la hora de buscar alguien que te aporte solvencia y seguridad, un tema en el que vamos a incidir llevando a cabo formación para no confundir el soporte con el contenido, el dónde estoy y el a dónde quiero llegar o la capacidad de adaptarse con la estrategia digital”. Por último, corroboró que los empresarios deben “anticiparse a lo que va a venir y saber canalizarlo”, cuestiones que conforman el reto de las Cámaras de Comercio.

"Lo que estamos viviendo es irrenunciable. Son muchos escenarios donde las ayudas son pocas porque los retos son muchísimos"

Sergio Cuberos, Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, intervino para hablar sobre el desarrollo digital, la labor de las Cámaras de Comercio y las principales barreras para las Pymes. Esta última cuestión fue la primera que abordó asegurando que “las primeras dificultades radican en el coste de las soluciones tecnológicas, el desconocimiento de las soluciones existentes y de los beneficios que las mismas aportan a la organización y la falta de capacidad técnica del personal”. En este punto, “las Cámaras deben preguntarse cómo ayudar a las distintas empresas tras una pandemia que ha marcado un antes y un después y que no la hemos sufrido más gracias a las tecnologías”. Para Cuberos, “la economía ha cambiado, unos cambios que serán permanentes y que deben asimilar las pymes para no quedarse en el camino”.

Las dificultades son latentes para las pequeñas compañías, pero Joaquín Segovia quiso poner como ejemplo el servicio ‘Tu experto tecnológico’ con el que se asesora a pymes en todo momento. Además, insistió en la importancia de “posicionarse de manera correcta en las redes sociales para que las personas nos encuentren”. Telefónica cuenta con multitud de estos servicios que tienen como objetivo común “la transformación de Andalucía, una transformación que se llevará a cabo si sus pymes también lo hacen”, una cuestión que se dará, según Segovia, “gracias a la ayuda de las Cámaras que deben transmitir este pensamiento y la apuesta público-privada”.

"Andalucía se transformará si lo hacen sus pymes y las Cámaras de Comercio se antojan imprescindibles para abordar esta transformación"

Para dar por finalizado este desayuno redaccional, los especialistas quisieron destacar alguna de las cuestiones que se habían quedado en el tintero. Por un lado, Francisco Herrero puso en valor las nuevas generaciones “que vienen muy preparadas”. Además, quiso enumerar todas las ayudas directas que ofrece la Cámara de Comercio como “TicCámaras para invertir en herramientas tecnológicas, Innocámaras para la implantación de soluciones innovadoras, ayudas al comercio minorista con webinars formativas, Acelera Pymes para ayudar en esos primeros pasos o Xpande Digital para hacer más fácil la vida de las empresas exportadoras”.

Cerrando su asistencia, Javier Sánchez fue conciso y aseguró que “lo que estamos viviendo es irrenunciable. Son muchos los escenarios y las ayudas son pocas porque los retos son muchísimos. No hay alternativa, hay que adentrarse en el mundo laboral porque o somos digitales o no seremos”.

Sergio Cuberos concluyó corroborando que “el 30% de las inversiones irán destinadas al desarrollo digital. Las Cámaras estamos y estaremos ahí siempre para ayudar, entre otras cosas, a la internacionalización de las empresas”.

Para cerrar el encuentro, Joaquín Segovia quiso dar importancia a la ciberseguridad ya que “hay una media de 66 ciberataques anuales. Debemos entrar en lo digital pero poniendo barreras”.