Los expertos de Trabajo proponen subir el salario mínimo hasta un máximo de 1.082 euros mensuales

El informe del comité de expertos presentado este lunes plantea una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, con lo que supondría entre 1.046 y 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.

Este órgano creado por el Ministerio de Trabajo ha considerado "oportuno proceder a revisar" la evolución del SMI tras seis meses de su actualización para evaluar si la subida ha sido suficiente, dado el contexto de alta inflación y teniendo en cuenta que las rentas más bajas son las que más sufren el incremento de los precios de consumo.

La coordinadora de la comisión, Inmaculada Cebrián, ha subrayado que con esta horquilla de incrementos, el SMI alcanzaría el 60% del salario medio neto de 2022 comprometido en la Carta Social Europea, aunque ha insistido en la dificultad que entraña realizar estimaciones sobre el salario medio debido al retraso en la actualización estadística.

Cebrián ha explicado que el salario medio neto en 2020 fue de 1.856 euros y que, a partir de ese valor, se obtiene que el SMI en 2020 debería haber sido de 1.035 euros. Con este punto de partida, los expertos han usado dos fuentes distintas para estimar los incrementos del salario medio de 2021 y 2022, la Encuesta de Coste Laboral y la de convenios colectivos.

Los expertos aconsejan en su informe revisar el alza del SMI a los seis meses para evaluar su suficiencia en un contexto inflacionista como el actual.

La comisión de expertos ha calculado, por otro lado, que las subidas del SMI han permitido salir de la pobreza entre 2018 y 2020 a 250.000 personas, de las que 121.000 son menores de 30 años.

La reducción de la pobreza económica de los hogares residentes en España ha sido del 2,8 % en ese periodo, al tiempo que el impacto sobre el crecimiento del empleo ha sido marginal, "minorando de forma muy poco intensa su aumento"

En la presentación del informe, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Díaz ha evitado posicionarse sobre una cifra a la espera de reunirse con los agentes sociales.

No obstante, ha recordado que "el mandato" del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores pide tener en cuenta factores como la inflación, la productividad, la participación de las rentas salariales en la economía y la coyuntura económica.

Trabajo convocará a patronal y sindicatos este miércoles para escuchar sus aportaciones, antes de tomar una decisión sobre el SMI. Les ha pedido que vayan a la mesa de negociación con altura de miras y la mejor de las intenciones.

Tras conocer el informe, UGT y CCOO han reclamado que la subida del SMI llegue al 10%, hasta los 1.100 euros mensuales, en tanto que UGT ha pedido, además, una revisión semestral en caso de que la inflación siga al alza.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado por su lado haber conocido por la prensa el informe.

"Me entero por la prensa. Si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado", ha dicho Garamendi a los medios.

El mismo día que Díaz ha convocado a los agentes sociales la CEOE celebrará su junta directiva, como ya había anunciado Garamendi en noviembre, tras su reelección como presidente de la patronal. Además, la organización prevé analizar sus relaciones con el Gobierno tras la aprobación de la enmienda del PSOE pactada con Bildu que repone el control de las causas en los despidos colectivos por parte de la Inspección, que sirvió para que la patronal rechazara al Ministerio como interlocutor válido.

Respecto a la posibilidad de que CEOE no acuda a la reunión, Díaz ha dicho que tendrán que dar explicaciones, no al Gobierno, si no al país, porque con su ausencia estarían incumpliendo su mandato constitucional como interlocutor social.

Díaz ha dejado claro que no va a rectificar la enmienda y ha señalado que el "ruido político vergonzante" vivido la semana pasada en el Congreso no debería "contagiar el diálogo social", aludiendo a la posibilidad de que la actitud de la patronal tenga un trasfondo político..