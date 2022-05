La exportaciones andaluzas baten récords en el primer trimestre (y también las importaciones)

Los altos precios de la energía y de las materias primas están disparando las exportaciones andaluzas en el primer tercio del año. Según los datos del Ministerio de Industria y de la agencia andaluza de promoción exterior, Extenda, las ventas fuera de España de las empresas andaluzas ascendieron a 10.199 millones de euros entre enero y marzo, récord absoluto en este periodo y un 28,1% más que el año pasado. Según informa Extenda, este alza supera en más de cuatro puntos al registrado por la media de España (+23,9%) y es el segundo mayor de las diez comunidades más exportadoras, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid.

De los 10.200 millones exportados, 1.658 millones corresponden a productos energéticos (fundamentalmente, derivados del refino de petróleo y gas), 763 millones más que el año pasado y, en porcentaje, nada menos que un 85,2% más. Pero, aun así, la energía no explica en su totalidad los 2.300 millones de incremento de las exportaciones andaluzas en un año. Aunque la venta de petróleo refinado tira del carro (con Cepsa como buque insignia), la mayoría de los sectores (excepto automóviles, manufacturas de consumo y bienes de equipo) elevan sustancialmente sus ventas. La alimentación sigue fuerte, con 3.876 euros de facturación, un 11% más. Pierde peso, pero sigue siendo el primer capítulo exportador, con el 38% de las exportaciones en el primer trimestre. También despegan con vigor los bienes de equipo (1.319 millones de euros, un 43,1% más, y con los productos químicos en primer lugar) y las semimanufacturas (2.105 millones, un 27% más y con el material de transporte como segmento más destacado).

Dentro de este último apartado, el capítulo barcos y demás artefactos flotantes multiplicó su factura por 63 respecto a marzo de 2020, hasta alcanzar los 265 millones, informa Extenda. Por su parte, el sector aeronáutico incrementó sus ventas un 64% hasta los 389 millones, lo que sitúa a Andalucía como primera comunidad exportadora del sector en el primer trimestre.

Incremento de las importaciones

El reverso de la moneda es el fortísimo incremento de las importaciones debido, también, al disparado precio de la energía. Así, las compras suben un 60% (el doble que las ventas) y se sitúan en los 10.518 millones, también récord absoluto en el periodo y con mucha diferencia (el anterior máximo es de 2012 y eran 8.408 millones). De esos algo más de 10.500 millones importados, un poco menos de la mitad, el 45%, corresponde a los productos energéticos, 4.790 millones de euros. También llama la atención el ascenso de las importaciones de alimentos, hasta 1.516 millones de euros (+46%), con productos pesqueros, cereales y grasas como estrellas, lo que deja claro el impacto que ha tenido la guerra de Ucrania en este sector.

El aumento de las compras propicia que la balanza comercial se dé la vuelta y registre un déficit de 318 millones. Es algo poco habitual, ya que en los últimos años la región iba mes a mes de superávit en superávit. Aun así, la comunidad andaluza solo asume una pequeñísima parte del déficit comercial español, situado en 15.416 millones.

Volviendo a las exportaciones, con la nueva subida, Andalucía alcanza ya 13 meses de crecimiento continuado y a doble dígito, ampliando el ciclo expansivo que inició en marzo de 2021 y que desembocó en el registro histórico de ventas logrado en el conjunto de 2021, con 34.552 millones y un crecimiento del 24,2% respecto a 2020.

Esta reactivación se extiende al primer trimestre de 2022, gracias al crecimiento de las ventas en sus primeros 20 mercados, especialmente, en algunos estratégicos de América, África y Asia, como Arabia Saudí, China, Estados Unidos y Marruecos, que aportan diversificación, pero también con grandes subidas en Europa, especialmente en Portugal, Países Bajos y Turquía.

China, tercer mercado no europeo de Andalucía y décimo mundial, es el que más crece de los diez primeros, con una fuerte subida del 88% hasta los 336 millones, el 3,2% del total. Dentro del top 10 de destinos, también se encuentran Estados Unidos, primer mercado no europeo y quinto mundial de las exportaciones andaluzas, con 663 millones, el 6,5% y un aumento del 33%; y Marruecos, segundo no europeo y octavo mundial, con 442 millones, el 4,3% y un alza del 25,3%.No obstante, el mayor incremento de las ventas en los 20 primeros mercados se produce en Arabia Saudí, al que Andalucía multiplica por seis sus exportaciones (+549%) hasta los 300 millones, el 2,9% del total, debido al fuerte crecimiento de las ventas del capítulo naval, con lo que se sitúa como décimo primer mercado de Andalucía.