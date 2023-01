Las horas extras suben a los niveles de 2009

Las horas extraordinarias, tanto las pagadas como aquellas que no fueron remuneradas, crecieron un 8,1% en 2022 y llegaron a un volumen total de 6.783.900 horas semanales, alcanzando así niveles que no se veían en un cierre de año desde 2009.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del cuarto trimestre de 2022, el pasado año se realizaron en España 3,9 millones de horas extra a la semana remuneradas (un 13,5% más que en 2021) y 2,9 millones no pagadas (un 1,6% más).

De ese modo, el 42,7% de las horas llevadas a cabo para alargar la jornada no recibieron una contraprestación económica. Del total de horas extraordinarias, el 58,4% (3,9 millones) las hicieron los trabajadores, mientras que el 41,6% restante (2,8 millones) las efectuaron las trabajadoras.

Si se tiene en cuenta el total de ocupados, únicamente el 5,2% (0,9 millones) efectúa horas extraordinarias, aunque solo poco más de la mitad de ellos (el 51,7%) lo ve remunerado.

Los sectores que registraron más horas extraordinarias, tanto pagadas como no pagadas, fueron la industria manufacturera (940.800 horas), el comercio (935.4000) y las actividades sanitarias (926.200).

Sin embargo, entre las horas extra no pagadas, la primera actividad es la educación, con 439.200 horas extraordinarias a la semana que no recibieron ningún tipo de remuneración. De esta manera, el 90,3% del total de las horas extras en el ámbito de la educación no reporta ninguna retribución para los profesionales del sector. Además, en la educación son las mujeres las que realizan la mayor parte de las horas extraordinarias, ya que se ocupan del 66% del total.

Las horas extras "tienen un sesgo de género y sectorial tremendo", asegura a Efe el adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Raúl Olmos, quien destaca que éstas se han incrementado especialmente entre las mujeres que desempeñan actividades científicas y técnicas -que engloban tanto la educación como la sanidad y la investigación-.

Según los datos de la EPA, la cantidad de tiempo trabajado más allá de la jornada ordinaria que no recibe remuneración por parte de técnicas y profesionales científicas e intelectuales se incrementó el pasado año en un 49,6%.

Para los sindicatos, la solución pasa por un registro horario más efectivo y por la dotación de recursos a la Inspección de Trabajo, aunque, en el caso del aumento de las horas extra en la educación, Olmos señala a las crecientes ratios de alumnos por aula, lo que supone "más tiempo preparar las clases", algo que se hace fuera del centro y de las horas ordinarias.

Por eso, para el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján la solución para el exceso de horas trabajadas en sanidad y educación no es otra que una "mayor contratación" para conseguir "una mayor reparto del trabajo y una mayor productividad".

"Son las personas que atienden a nuestros hijos y nuestra salud. Deberíamos ser rigurosos en unas buenas condiciones laborales de las personas que nos atienden", zanja el vicesecretario de UGT.