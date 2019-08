Vueling cancela 112 vuelos este fin de semana y los pilotos de Ryanair amenazan con la huelga

La aerolínea de bajo coste Vueling ha cancelado 112 vuelos programados para este fin de semana en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, por la huelga del personal de tierra de Iberia. Los vuelos afectados son 46 del sábado y 66 del domingo que dejarán en tierra a 18.000 clientes, según cifras ofrecidas por Vueling.

La compañía ha ofrecido a los perjudicados la opción de ser reubicados en otros vuelos o el reembolso de sus billetes.

Los 2.500 empleados de Iberia piden acabar con los contratos temporales (para convertirlos en fijos) y con la falta de personal, que provoca un exceso de carga de trabajo y el abuso de las horas extraordinarias.

Además de los vuelos cancelados este fin de semana, los trabajadores tienen preparada otra huelga aprovechando el final de mes y el final de las vacaciones para miles de usuarios que volverán a casa en avión.

Si la compañía no llega a un acuerdo con los trabajadores, faltará personal de facturación, embarque, carga y descarga, asistencia y mantenimiento a los aviones. El personal de tierra de Iberia da servicio a una veintena de compañías, entre ellas Vueling, por lo que podrían cancelarse más vuelos.

Los pilotos de Ryanair, decididos a ir a la huelga

No es el único paro previsto en los aeropuertos españoles en la recta final de agosto. La compañía irlandesa Ryanair tiene a sus pilotos en contra por el cierre de las bases de Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y, probablemente, Gerona. Esto conllevaría el despido de más de 100 pilotos de la aerolínea. El Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla) preguntó a los pilotos si estaban dispuestos a ir a la huelga y el 90% votó que sí.

Aunque aún no hay ningún paro convocado, desde el sindicato no lo descartan para las próximas semanas. "Esperamos que la compañía recapacite en su decisión, que no está amparada por ninguna motivación económica ya que Ryanair sigue anunciando beneficios año tras año".

El mismo sindicato ha asegurado que todo esto se produce "sin realizar el procedimiento legal obligatorio para llevar a cabo un despido colectivo", asimismo los despidos "no se ajustan a la legalidad, al no estar motivados ni legal ni económicamente".

Según el sindicato USO, el cierre de estas bases supone el despido de 350 tripulantes de cabina (TCP) Y 150 pilotos. Mientras tanto, la huelga de los TCP sigue activa por los mismos motivos. "Se mantiene la convocatoria de diez jornadas de huelga en España (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre), y hasta que no vengan con datos en la mano y con justificaciones reales, no nos moveremos de la huelga".

La compañía se defiende, asegura que las líneas no se verán afectadas y que la posible medida viene provocada por la incertidumbre creada por el Brexit, que ha hecho que el crecimiento de la empresa sea menor que en años anteriores.