Cerca de mil plazas abiertas para trabajar en Renfe: estos son los requisitos

Cerca de 1.000 nuevas plazas es la oferta pública que convoca Renfe para los puestos de Maquinista y de Operador/a comercial, según ha confirmado el portal de Andalucía Orienta. Concretamente, se tratan, por un lado, de 600 plazas de maquinistas, de las que casi 430 corresponden para servicios de ámbito estatal, cuya ubicación geográfica será determinada por la entidad dependiendo de las necesidades existentes. En el ámbito de Cataluña, Zaragoza, Miranda del Ebro y Extremadura se convocarán 150 plazas para cuadros de servicio de tráfico, además de 20 para servicios de tráficos transfronterizos: 8 en Portbou, 4 en Barcelona y 8 en Irún.

En cuanto a las vacantes disponibles de Operadores comerciales, la OPE ha dispuesto una convocatoria de 375 plazas en la categoría N2, 300 de ámbito estatal y 75 para Cataluña, ampliando la oferta de empleo del año 2021 en 70 plazas adicionales.

Requisitos para optar a las vacantes

En cuanto a los requisitos indispensables para poder acceder a la convocatoria de la nueva oferta de empleo se encuentra algunos como estar en posesión de la nacionalidad española o de algunos de los Estados pertenecientes a la Unión Europea; algunas otras nacionales también se encuentran dentro de la normativa establecida. Asimismo se deberá contar con un conocimiento adecuado del castellano y haber cumplido la edad legal de contratación estipulada para cada puesto de trabajo; además de cumplir con los requisitos contractuales procedentes de la legislación vigente en relación a los permisos de trabajo.

Otro de los requisitos con los que se debe contar, tanto a la hora de acceder al proceso como en el momento de formalizar el contrato, es estar en posesión de la titulación académica establecida en las bases de las diversas convocatorias y no estar separado del ejercicio de la actividad o haber sido declarado como no apto para las funciones esenciales del puesto. De igual modo, el interesado no podrá haber tenido un contrato de trabajo ya extinguido con Renfe debido a dimisión expresa o tácita por parte del mismo así como por no haber superado el período de prueba en el puesto solicitado.

Para optar a alguna de las plazas es necesario no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la legislación ni encontrarse inhabilitado para el desempeño de las funciones del trabajo. Todos estos requisitos deberán ser reunidos por los aspirantes antes del 27 de febrero del presente año 2022. Las previsiones apuntan a que durante el día de hoy se publicarán las bases de la convocatoria y se encontrarán disponibles en la página web de la compañía. Los participantes en este proceso podrán tener como referencia para los puestos de trabajo ofertados las condiciones laborales y retributivas ya establecidas por el Convenio Colectivo del Grupo Renfe.