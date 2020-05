Más de la mitad de los andaluces ya dan el verano por perdido para realizar turismo de viaje, sobre todo si es al extranjero. Una práctica que hace tan sólo un par de décadas era algo únicamente al alcance de personas que se situaban en los rangos más altos de ingresos, pero que desde la irrupción de las aerolíneas de bajo coste se había convertido en una costumbre habitual para la mayoría de la población, que aprovechaba sus vacaciones para visitar lugares alejados de su rutina diaria.

Sin embargo, el Covid-19 ha hecho retroceder lustros al turismo en cuestión de semanas. Así, uno de cada dos españoles da por perdidas sus vacaciones y no viajará por razones lúdicas este verano. Además, el 41% optará por destinos nacionales y sólo un 9% tiene previsto pasar un tiempo en un país extranjero cuando apriete el calor.

Por comunidades autónomas, Galicia y Andalucía son las más pesimistas, con un 56% y un 53% de sus ciudadanos, respectivamente, que no viajará este verano por turismo, seguidas de Cataluña (49%), País Vasco (48%) y Castilla y León (47%) y Comunidad Valencia (47%).

Los madrileños y los manchegos son los más optimistas, ya que seis de cada diez tiene planificado salir de vacaciones fuera de España.

Estudio sobre consumo

Al menos estas son las intenciones estivales que recoge en el estudio Deconstruyendo al consumidor, elaborado por EY-Parthenon, la división de consultoría estratégica conocida hasta hace poco como Ernst & Young.

El estudio analiza el comportamiento actual y futuro de los consumidores de nuestro país ante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus originado en China.

Además, el gasto en turismo podría mantenerse a la baja incluso una vez que superemos la crisis sanitaria. En este sentido, un 42% de los encuestados asegura que gastará menos, mucho menos o nada tras el fin de la pandemia.

Frente a un 20% que transmite que su nivel de gasto en turismo será mayor o mucho mayor. El resto mantendrá su nivel de gasto precrisis.

En este sentido, los manchegos son los más pesimistas incluso pasada la pandemia. Un 18% asegura que no destinará nada al gasto en turismo frente a sólo un 7% de los vascos, los más optimistas en este aspecto.

Quienes confían en poder gastar mucho más que ahora, una vez superada la crisis, son los catalanes (6%), los valencianos (5%) y los vascos (5%).

El Covid-19 no sólo cambiará la decisión de viajar o de planificar las vacaciones, sino también la preferencia del consumidor por algunos aspectos.

Siete de cada diez españoles estarán dispuestos a pagar más por tener flexibilidad en condiciones de cancelación y cambios de sus viajes, si bien hay división de opiniones en relación con el pago extra por otros servicios como la disponibilidad de asientos con más espacio.

Otros cambios de comportamiento

A nivel profesional, casi la mitad de quienes viajan hoy por trabajo creen que los desplazamientos por motivos laborales se reducirán y serán sustituidos por videoconferencias.

La existencia de una vacuna será clave para la recuperación y normalización del sector, ya que el 36% no volverá a volar, el 27% no cogerá un tren y el 23% no alquilará una habitación de hotel hasta que no se desarrolle.

Sin embargo, el 14%, el 22% y el 7%, respectivamente, afirman que recuperarán la normalidad en relación a estas actividades en cuanto termine el confinamiento.

David Samu, socio responsable de EY-Parthenon explica que "a diferencia de las crisis económicas más recientes y pese a sufrir un impacto claro, este sector nunca había afrontado variaciones significativas superiores a las del PIB español como se prevé ahora con la crisis del Covid-19".

Respecto al gasto de los consumidores en hostelería y restauración, un tercio de los españoles que han participado en el estudio afirma que, una vez superada la crisis sanitaria, reducirá su gasto en bares y restaurantes, y uno de cada dos limitará o incluso suprimirá sus salidas nocturnas, un porcentaje que se incrementa hasta el 60% en los colectivos de edad más avanzada.

El estudio se ha realizado a través de una encuesta a una muestra representativa de 2.106 personas mayores de edad entre el 15 y el 17 de abril de 2020.

En su conjunto se enmarca en cuatro espacios temporales, claramente identificados durante la encuesta: precrisis, confinamiento, apertura parcial y recuperación.