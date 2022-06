Más de la mitad de los españoles está satisfecho con su trabajo, según el INE

El 53,9% de los ocupados está satisfecho en gran medida con su empleo: un 55% en el caso de los nacidos en España y un 48,8% entre los nacidos en el extranjero, según un estudio sobre la situación de los inmigrantes y sus hijos en la encuesta de población activa (EPA).El análisis de los datos de 2021, hecho público este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que el 3,64% de los ocupados de 16 a 74 años se sintió discriminado en su empleo, un 4,68% en el caso de los nacidos fuera y más las mujeres que los hombres.En la encuesta realizada entre los ocupados queda de manifiesto que uno de cada tres de los nacidos en el extranjero tardó menos de tres meses en encontrar trabajo en España.Entre los principales obstáculos para tener un empleo adecuado a su capacitación profesional, el 22% señala el no tener convalidados los estudios realizados en el extranjero y un 12%, la necesidad de mejorar el conocimiento de las lenguas españolas.Y es que el 31% no tenía ninguna o casi ninguna habilidad lingüística en español al llegar al país. En el lado opuesto, casi un 52% tenía un nivel avanzado (era su lengua materna para el 47%).El 40,5% no había solicitado reconocer su título conseguido en el extranjero al no considerarlo necesario y un 10,72% porque era complejo y costoso.