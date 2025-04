Navantia inicia la modernización del crucero 'The World' valorada en unos 27 millones de euros

Cádiz/No son los ciento y pico de millones que se ha dejado Royal Caribbean con su Allure of the Seas ni serán dos meses y pico los que se llevará en el dique 4 de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia, pero sí más de 30 millones de dólares y 40 días los que se llevará el buque The World en Cádiz para llevar a cabo una serie de reformas y reparaciones en sus astilleros.

Este crucero residencial permanecerá en el dique 1, ya que nada tienen que ver sus 196 metros de eslora con los más de 360 metros del Allure o los 294 metros de longitud del Carnival Miracle que es el que ahora tiene ocupado el dique 4, el más grande de la factoría gaditana de reparaciones y considerado uno de los más grandes y atractivos del sector de las reparaciones dentro del mercado europeo.

Serán 30 millones de dólares, que en euros son unos 27 millones, que van a destinar, sobre todo, a la mejora y actualización de la sostenibilidad del buque para así conseguir siendo uno de los cruceros más verdes del mundo, lo que refleja que el poder adquisitivo de sus copropietarios no está reñido con su interés por conservar y preservar el medio ambiente del planeta.

De lujo

El The World no es un crucero al uso. De hecho, prácticamente el único parecido que tiene con un crucero es que flota y que va por la vida de turismo. Pero sus pasajeros no son turistas al uso. Son, ni más ni menos, que los copropietarios del mismísimo crucero. Se trata de algo así como un edificio en el que vive de manera permanente un grupo de vecinos y que se encargan, entre todos, de los designios de su propiedad así como de afrontar cualquier tipo de arreglo o reforma. La diferencia es que no viven en un edificio de la calle Hibiscos, sino que residen dentro de un crucero de manera permanente. Son ellos mismos los que en reuniones "de comunidad" deciden los itinerarios a seguir así como las reformas e incluso a qué astillero dirigirse para llevar a cabo las mejoras en su lugar de residencia, o sean en su crucero residencial.

Es un mundo aparte y un concepto distinto tanto de forma de vida como de forma de viajar por el mundo en crucero. Cada uno de los residentes tiene "en propiedad" una cabina y los que tienen algún millón más en el banco tienen un camarote algo más grande que el resto. El tamaño de la "vivienda" va en consonancia con el número de ceros de sus cuentas corrientes.

Dejando aparte todo este tipo de singularidades, para Navantia lo principal es que se fue el Allure con una sonrisa en sus labios por el buen servicio y efectividad recibido en el astillero gaditano y llega otro cliente selecto al que, de nuevo, habrá que enamorar para que Cádiz se convierta en su "taller" preferido.

Modernización para la sostenibilidad

Entre las actualizaciones más impactantes se encuentra la instalación de un sistema de conexión a tierra de alta tensión (HVSC) o cold ironing, que reduce el consumo de combustible y las emisiones durante la estancia en puerto, de acuerdo con los requisitos regulatorios de los puertos de California, Europa y otros lugares donde esta solución esté disponible.

Se reemplazará el bulbo con la que cuenta la proa del barco, como parte de un proyecto de descarbonización. Originalmente optimizado para una velocidad de 19 nudos, el nuevo diseño reducirá la resistencia del casco hasta en 10 % y disminuirá significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El buque, además, tiene pensado adoptar en Cádiz pintura subacuática de tipo silicona, que no solo reducirá la resistencia hidrodinámica, sino que también evitará la proliferación marina, mejorando la eficiencia y minimizando la limpieza. Además, se instalarán nuevos enfriadores de aire acondicionado y unidades fan coil (FCU) para mejorar la eficiencia de refrigeración y reducir el consumo de energía.

En tanto, el Pool Bar & Grill de la Cubierta 11 se transformará por completo con una nueva fachada ampliada y una cocina y parrilla restauradas; el World Spa & Wellness Center Refresh sumará un nuevo baño de inmersión fría y se renovará con pisos nuevos, una nueva estación de manicura y calefacción por suelo radiante. Las renovaciones del putting green de la cubierta 12 incluyen nuevo césped y una superficie más realistas así como un nuevo simulador no sólo de golf, sino también béisbol, fútbol americano, fútbol, hockey y más. The World incorporará también un nuevo Zodiac de 10 plazas.

El dique seco del barco también contará con mantenimiento esencial para garantizar que el buque se mantenga en óptimas condiciones. Sus sistemas de ascensores se someterán a una modernización integral y unas 50 residencias privadas se someterán a reformas, pues en algunas se reemplazarán los suelos, armarios y gabinetes de la sala de estar y los dormitorios, además de muebles y papel pintado nuevos. Las cocinas contarán con armarios, encimeras y electrodomésticos renovados, incluyendo refrigeradores grandes, lavavajillas, lavadoras y secadoras. Los baños contarán con duchas a ras de suelo, nuevos tocadores y sanitarios y azulejos renovados.

El plan inicial es que, si el The World entró en Cádiz este lunes, 21 de abril, permanezca hasta el 31 de mayo, es decir, 40 días si no hay ningún tipo de reparación imprevista que haya que añadir para los que sus propietarios y residentes tendrán que convocar, de nuevo, una nueva reunión de comunidad en cuya convocatoria es duda saber si habrá una primera y segunda convocatoria, como suele ser lo habitual en los a veces complicados encuentros y polémicos encuentros entre vecinos.