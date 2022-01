El negocio de Scalpers crece un 52% en 2021, hasta los 110 millones, con un incremento de las ventas ‘on line’ del 46,5%

Scalpers, la textil sevillana, retornó en el ejericio de 2021 al crecimiento de su negocio, tras superar la bajada de ventas que produjo la pandemia en 2020, y lo hace con unos ingresos récord de de 110 millones de euros, un 52% más. Antes de la crisis sanitaria, Scalper había facturado en 2019 83 millones de euros, que descendieron a 72 millones en 2020 debido al efecto de las restricciones impuestas al comercio.

Con esa cifra de negocios en 2021, que supera las expectativas de la propia compañía, el Ebitda de la textil que arrancó como especialista en moda masculina se sitúa por encima del 15% de las ventas (unos 16,5 millones), según los datos difundidos por la empresa.

El fuerte incremento del negocio se produce tanto en la venta física en tienda como en su canal digital, donde en 2021 experimentó un crecimiento también muy alto, un 46,5% con respecto a 2020, y ya supone un 24% del total de ventas. El negocio on line de Scalper se desarrolla en su propia web a nivel internacional, y está reforzado con la comercialización de sus productos en varias tiendas electrónicas nacionales e internacionales, como Zalando, El Corte Inglés, La Redoute, Trendyol o About You.

En el último año ha consolidado, además, su estrategia Invited Brands, un market place integrado por Scalpers en su web para comercializar productos de otras marcas. Esta estrategia espera lograr que se triplique su cifra de negocio en 2022 convirtiendo la web en una plataforma de venta multimarca.

A finales de 2021 también lanzó la línea Scalpers Home, dedicada 100% a productos para el hogar, por lo que este año espera abrir los primeros puntos específicos para este negocio, que también tendrá venta digital y que ya está disponible en El Corte Inglés.

La línea de moda femenina, Scalpers Woman, también creció a doble dígito y representa ya un 20% de las ventas de toda la compañía. En 2022 Scalpers cumplirá 15 años de vida. Y coincidiendo con esta fecha se producirá el lanzamiento de su nueva línea deportiva, Scalpers Adrenaline (ADN).

Scalpers tiene actualmente 250 puntos de venta en seis países, incluyendo tiendas propias y córneres en El Corte Inglés, en España, y Palacio de Hierro, en México, que emplean a más de 1.300 personas.

Para 2022, Scalpers tiene buenas expectativas tanto en España como e sus mercados internacionales, donde centrará su crecimiento en Mexico, Portugal–donde el negocio creció un 50% en 2021 y la compañía cuenta ya con 12 puntos de venta– y Chile.

La compañía ha firmado alianzas con socios internacionales también en Alemania, Suiza, Holanda y Belgica con los que espera consolidarse en Europa. La estrategia general de retail cambió en 2021, y las nuevas aperturas tienen un formato mucho mayor, que permite la convivencia de las colecciones de hombre y mujer.